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Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, считает Шадаев - РИА Новости, 28.09.2022
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Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, считает Шадаев
Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, считает Шадаев - РИА Новости, 28.09.2022
Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, считает Шадаев
Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, Минцифры РФ расценивает это решение как недружественное к российским пользователям, заявил глава... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:53
2022-09-28T15:05
технологии
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, Минцифры РФ расценивает это решение как недружественное к российским пользователям, заявил глава ведомства Максут Шадаев.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было, не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, соцсети, социальные сети, интернет, вконтакте, apple, app store
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Общество, Соцсети, Социальные сети, Интернет, ВКонтакте, Apple, App Store
14:53 28.09.2022 (обновлено: 15:05 28.09.2022)
 
Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, считает Шадаев

Глава Минцифры Шадаев: оснований для удаления приложений VK из App Store не было

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оснований для удаления приложений VK из App Store не было, Минцифры РФ расценивает это решение как недружественное к российским пользователям, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
"Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было, не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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ТехнологииРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ОбществоСоцсетиСоциальные сетиИнтернетВКонтактеAppleApp Store
 
 
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