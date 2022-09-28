https://ria.ru/20220928/vaktsina-1819973017.html

Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса

Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса - РИА Новости, 28.09.2022

Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку российской мРНК-вакцины против коронавируса, а также... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:52

2022-09-28T08:52

2022-09-28T09:51

распространение коронавируса

технологии

денис логунов

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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку российской мРНК-вакцины против коронавируса, а также прорабатывает использование мРНК-платформы в терапевтических целях, сообщил в среду замдиректора центра по научной работе академик РАН Денис Логунов."Технология мРНК-вакцин имеет одно важное преимущество. Вакцину мРНК можно вводить хоть пять раз, хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь нет естественного ограничения векторных вакцин, когда вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что у вас появляются антитела, они должны снизиться, и только после этого у вас появляется новое окно возможностей… С мРНК-вакцинами нет таких ограничений. Поэтому в центре Гамалеи было принято решение, приказом директора создана межлабораторная группа по разработке таких вакцин", - сказал он, выступая по видеосвязи на биотехнологическом форуме OpenBio-2022, который проходит в новосибирском наукограде Кольцово.По словам Логунова, состав компонентов разрабатываемой в России мРНК-вакцины не отличается от Pfizer и Moderna, которые в мире введены уже около 1,5 миллиарда человек, однако центр Гамалеи внедрит в эту технологию "абсолютно собственные генетические конструкции, которые даже превосходят варианты, которые используют в своих конструкциях Pfizer и Moderna". Академик не стал говорить о них подробнее до патентования.Академик пояснил, что полученная российскими учеными совокупность данных показывает, что мРНК-платформа может быть использована и для профилактики, и в терапевтических целях. В центре Гамалеи уже исследовали ее для антитоксического применения."Те последние варианты генетических конструкций, которые мы имеем, позволяют обеспечивать экспрессию, уже сопоставимую с аденовирусными векторами… Можно обеспечить экспрессию, которая будет детектироваться уже через полчаса, но длиться в течение практически месяца. Поэтому у этой платформы есть все потенции в отношении применения в терапевтических целях, антитоксическое применение является модельным примером", - сказал он.

https://ria.ru/20220813/vaktsina-1809323334.html

https://ria.ru/20220927/koronavirus-1819691124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, денис логунов, кольцово, россия, российская академия наук, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)