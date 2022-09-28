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Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса - РИА Новости, 28.09.2022
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https://ria.ru/20220928/vaktsina-1819973017.html
Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса
Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса - РИА Новости, 28.09.2022
Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса
Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку российской мРНК-вакцины против коронавируса, а также... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:52
2022-09-28T09:51
распространение коронавируса
технологии
денис логунов
кольцово
россия
российская академия наук
общество
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку российской мРНК-вакцины против коронавируса, а также прорабатывает использование мРНК-платформы в терапевтических целях, сообщил в среду замдиректора центра по научной работе академик РАН Денис Логунов."Технология мРНК-вакцин имеет одно важное преимущество. Вакцину мРНК можно вводить хоть пять раз, хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь нет естественного ограничения векторных вакцин, когда вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что у вас появляются антитела, они должны снизиться, и только после этого у вас появляется новое окно возможностей… С мРНК-вакцинами нет таких ограничений. Поэтому в центре Гамалеи было принято решение, приказом директора создана межлабораторная группа по разработке таких вакцин", - сказал он, выступая по видеосвязи на биотехнологическом форуме OpenBio-2022, который проходит в новосибирском наукограде Кольцово.По словам Логунова, состав компонентов разрабатываемой в России мРНК-вакцины не отличается от Pfizer и Moderna, которые в мире введены уже около 1,5 миллиарда человек, однако центр Гамалеи внедрит в эту технологию "абсолютно собственные генетические конструкции, которые даже превосходят варианты, которые используют в своих конструкциях Pfizer и Moderna". Академик не стал говорить о них подробнее до патентования.Академик пояснил, что полученная российскими учеными совокупность данных показывает, что мРНК-платформа может быть использована и для профилактики, и в терапевтических целях. В центре Гамалеи уже исследовали ее для антитоксического применения."Те последние варианты генетических конструкций, которые мы имеем, позволяют обеспечивать экспрессию, уже сопоставимую с аденовирусными векторами… Можно обеспечить экспрессию, которая будет детектироваться уже через полчаса, но длиться в течение практически месяца. Поэтому у этой платформы есть все потенции в отношении применения в терапевтических целях, антитоксическое применение является модельным примером", - сказал он.
https://ria.ru/20220813/vaktsina-1809323334.html
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технологии, денис логунов, кольцово, россия, российская академия наук, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Распространение коронавируса, Технологии, Денис Логунов, Кольцово, Россия, Российская академия наук, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
08:52 28.09.2022 (обновлено: 09:51 28.09.2022)
 
Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса

Академик Логунов: Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку российской мРНК-вакцины против коронавируса, а также прорабатывает использование мРНК-платформы в терапевтических целях, сообщил в среду замдиректора центра по научной работе академик РАН Денис Логунов.
"Технология мРНК-вакцин имеет одно важное преимущество. Вакцину мРНК можно вводить хоть пять раз, хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь нет естественного ограничения векторных вакцин, когда вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что у вас появляются антитела, они должны снизиться, и только после этого у вас появляется новое окно возможностей… С мРНК-вакцинами нет таких ограничений. Поэтому в центре Гамалеи было принято решение, приказом директора создана межлабораторная группа по разработке таких вакцин", - сказал он, выступая по видеосвязи на биотехнологическом форуме OpenBio-2022, который проходит в новосибирском наукограде Кольцово.
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По словам Логунова, состав компонентов разрабатываемой в России мРНК-вакцины не отличается от Pfizer и Moderna, которые в мире введены уже около 1,5 миллиарда человек, однако центр Гамалеи внедрит в эту технологию "абсолютно собственные генетические конструкции, которые даже превосходят варианты, которые используют в своих конструкциях Pfizer и Moderna". Академик не стал говорить о них подробнее до патентования.
"Но главное отличие в этом эксперименте… у мРНК-платформы оказалось интересное свойство – она может обеспечивать экспрессию (начать борьбу с вирусом – ред.) практически стремительно, в первые полчаса… Мне кажется, что мРНК-платформа в данном случае недооценена. Конечно, это, в первую очередь, не вакцина против ковида", - сказал он.
Академик пояснил, что полученная российскими учеными совокупность данных показывает, что мРНК-платформа может быть использована и для профилактики, и в терапевтических целях. В центре Гамалеи уже исследовали ее для антитоксического применения.
"Те последние варианты генетических конструкций, которые мы имеем, позволяют обеспечивать экспрессию, уже сопоставимую с аденовирусными векторами… Можно обеспечить экспрессию, которая будет детектироваться уже через полчаса, но длиться в течение практически месяца. Поэтому у этой платформы есть все потенции в отношении применения в терапевтических целях, антитоксическое применение является модельным примером", - сказал он.
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Распространение коронавирусаТехнологииДенис ЛогуновКольцовоРоссияРоссийская академия наукОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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