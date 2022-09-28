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США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы - РИА Новости, 28.09.2022
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США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы
США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы - РИА Новости, 28.09.2022
США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Киев имеет право бороться за территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:37
2022-09-28T22:37
в мире
карин жан-пьер
василий небензя
россия
украина
сша
нато
совет безопасности оон
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Киев имеет право бороться за территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей."У Украины есть полное право продолжать борьбу за свой полный суверенитет", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Она подчеркнула, что США не признают результаты референдумов и будут работать с союзниками для введения издержек за действия России.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819919880.html
https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html
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в мире, карин жан-пьер, василий небензя, россия, украина, сша, нато, совет безопасности оон, администрация президента сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Василий Небензя, Россия, Украина, США, НАТО, Совет Безопасности ООН, Администрация президента США
22:37 28.09.2022
 
США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы

Белый дом: Украина вправе бороться за территории, на которых прошли референдумы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Киев имеет право бороться за территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 20:39Специальная военная операция на Украине
США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы
"У Украины есть полное право продолжать борьбу за свой полный суверенитет", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Она подчеркнула, что США не признают результаты референдумов и будут работать с союзниками для введения издержек за действия России.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В США признали провал в "украинской авантюре"
 
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