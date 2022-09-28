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Адвокат Медведчука рассказал об отношении к россиянам в украинских тюрьмах - РИА Новости, 28.09.2022
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Адвокат Медведчука рассказал об отношении к россиянам в украинских тюрьмах
Адвокат Медведчука рассказал об отношении к россиянам в украинских тюрьмах - РИА Новости, 28.09.2022
Адвокат Медведчука рассказал об отношении к россиянам в украинских тюрьмах
Отношение к россиянам в украинских тюрьмах "просто ужасное", еще до 2022 года были случаи убийств в местах отбывания наказаний, рассказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:30
2022-09-28T09:57
в мире
виктор медведчук
валентин рыбин
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отношение к россиянам в украинских тюрьмах "просто ужасное", еще до 2022 года были случаи убийств в местах отбывания наказаний, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин."Я полагаю, что те ребята, которые принимали участие в специальной военной операции и попали в плен, содержатся в не очень хороших условиях. На моей практике: я защищал людей еще до 2022 года, и к российским гражданам было очень, очень нехорошее отношение в следственных изоляторах", - заявил Рыбин.Он рассказал про случай из его собственной практики."Некий гражданин Российской Федерации, Валерий Иванов, был убит в местах отбывания наказания. Мы не успели, к сожалению, подготовиться и обменять его", - объяснил Рыбин.Все это, заключил он, говорит о том, что отношение украинцев к россиянам сегодня "просто ужасное". "И в связи с этим я хотел бы выразить благодарность нашим ребятам, которые организовали обмен и вызволили 56 человек, и они сегодня (интервью было записано 22 сентября - ред.) вернулись уже домой, они находятся на свободе. Я считаю, что так должно быть, и должны быть обмены, и мы должны забирать своих", - подчеркнул адвокат.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
https://ria.ru/20220928/stati-1819963338.html
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"Отношение украинцев к россиянам просто ужасное" – украинский адвокат Рыбин
"Отношение украинцев к россиянам просто ужасное" – украинский адвокат Рыбин
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в мире, виктор медведчук, валентин рыбин, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы рф
В мире, Виктор Медведчук, Валентин Рыбин, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы РФ
09:30 28.09.2022 (обновлено: 09:57 28.09.2022)
 
Адвокат Медведчука рассказал об отношении к россиянам в украинских тюрьмах

Адвокат Медведучка Рыбин заявил, что в украинских тюрьмах к россиянам относятся ужасно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отношение к россиянам в украинских тюрьмах "просто ужасное", еще до 2022 года были случаи убийств в местах отбывания наказаний, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин.
"Я полагаю, что те ребята, которые принимали участие в специальной военной операции и попали в плен, содержатся в не очень хороших условиях. На моей практике: я защищал людей еще до 2022 года, и к российским гражданам было очень, очень нехорошее отношение в следственных изоляторах", - заявил Рыбин.
Адвокат Валентин Рыбин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
06:28
Адвокат Медведчука рассказал, как на Украине "пришивают" статьи
Он рассказал про случай из его собственной практики.
"Некий гражданин Российской Федерации, Валерий Иванов, был убит в местах отбывания наказания. Мы не успели, к сожалению, подготовиться и обменять его", - объяснил Рыбин.
Все это, заключил он, говорит о том, что отношение украинцев к россиянам сегодня "просто ужасное". "И в связи с этим я хотел бы выразить благодарность нашим ребятам, которые организовали обмен и вызволили 56 человек, и они сегодня (интервью было записано 22 сентября - ред.) вернулись уже домой, они находятся на свободе. Я считаю, что так должно быть, и должны быть обмены, и мы должны забирать своих", - подчеркнул адвокат.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 16:52
Херсонские власти отметили вклад Медведчука в защиту русских на Украине
 
В миреВиктор МедведчукВалентин РыбинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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