https://ria.ru/20220928/rybin-1819890089.html

Адвокат Валентин Рыбин: отношение к россиянам в украинских тюрьмах ужасает

Адвокат Валентин Рыбин: отношение к россиянам в украинских тюрьмах ужасает - РИА Новости, 28.09.2022

Адвокат Валентин Рыбин: отношение к россиянам в украинских тюрьмах ужасает

Политик Виктор Медведчук, которого на Украине подозревали в государственной измене и содействии терроризму, был освобожден в рамках обмена пленными. Защищавший... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:30

2022-09-28T09:30

2022-09-28T11:26

специальная военная операция на украине

интервью

вооруженные силы украины

виктор медведчук

евросоюз

правый сектор

украина

россия

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Политик Виктор Медведчук, которого на Украине подозревали в государственной измене и содействии терроризму, был освобожден в рамках обмена пленными. Защищавший его украинский адвокат Валентин Рыбин сейчас тоже на территории России — и на него на Украине также возбуждено дело о государственной измене. В эксклюзивном интервью РИА Новости адвокат рассказал, почему он принял решение покинуть территорию страны, как Киев преследует оппозиционных активистов и о возможных провокациях на территориях Харьковской области, на которые после перегруппировки российских войск пришли войска Украины. Беседовал Кирилл Рубцов.— Валентин, как много в украинских тюрьмах содержится россиян и как с ними обращаются? Имеют ли место пытки?— По состоянию на сейчас мне достоверно не известно, какое именно количество российских граждан находится в тюрьмах Украины. Отвечая на второй вопрос: я защищал людей еще до 2022 года — и к российским гражданам было очень, очень нехорошее отношение в следственных изоляторах. На моей практике даже есть случай, когда некий гражданин Российской Федерации, Валерий Иванов, был убит в местах отбывания наказания. Мы не успели, к сожалению, подготовиться и обменять его. Все это говорит о том, что отношение украинцев к россиянам не то что оставляет желать лучшего, но оно просто ужасное, поверьте.И в связи с этим я хотел бы выразить благодарность нашим ребятам, которые организовали обмен и вызволили 56 человек, и они вернулись уже домой, находятся на свободе. Я считаю, что так должно быть. Должны быть обмены, и мы должны забирать своих.— После перегруппировки российских войск часть ранее освобожденных Россией территорий сейчас заняли украинские войска. Появлялась информация, что учителям и мирным гражданам, проживающим там, угрожает ответственность за нарушение законов и обычаев ведения войны, насколько обоснованны такие обвинения?— Там, на этих территориях, сейчас будет абсолютный террор по отношению к тем, кто поддержал россиян. Это однозначно. Причем мы увидим самое худшее его проявление. И это самое худшее проявление будет выражаться в том, что соседи будут сдавать тех людей, которые поддерживали Российскую Федерацию. Соседи будут "стучать". Соседи будут рассказывать: вот этот, этот и этот — плохой. Это все будет замешано еще на личных отношениях. Поверьте, это ужасно.Относительно квалификации действий тех или иных граждан, которые поддержали Российскую Федерацию на этих территориях, я не вижу здесь никакого смысла гадать, какие им будут предъявлены непосредственно уголовные подозрения или обвинения, поскольку не в этом суть. Суть в том, что самое лучшее, что с ними может произойти, это попытки государства привлечь их к ответственности, а не те каратели, которые будут просто с ними расправляться.— И там, соответственно, никто разбираться не будет — кто поддерживал, кто не поддерживал?— Абсолютно нет. Это будет кровавый террор. К сожалению, это так.— Возможны ли на этих территориях провокации наподобие тех, что были в Буче?— Мы уже увидели очередной вброс относительно Изюма. Это информационная война, составная часть в нынешних условиях реальной войны. Я считаю, что можно проиграть информационную войну, но выиграть реальную, и история Российской Федерации много в этом понимает и знает, и много примеров имеет, но Украине больше нечего использовать. Потому что Запад любит картинку, да и в принципе обыватель обычный, который прозябает на кухне либо где-то в офисе и которому нечего делать, он пролистывает картинки, он хочет картинок. И эти картинки ему скармливают. Но всегда нужно включать мозг и думать, что происходит.— Когда и как вы покинули территорию Украины?— Из Украины я выехал 10 марта, буквально через несколько дней после начала специальной военной операции. Выезжал с семьей, выезжал достаточно сложно, потому что уже тогда на границе возникло ко мне много вопросов. Банально не хотели выпускать меня.— Украинские пограничники?— Да. Однако не могли мне ничего предъявить, поэтому провели меня через достаточно сложную процедуру осмотра моих вещей и личного досмотра, чтобы, не дай бог, ничего не было вывезено. И после десяти часов пребывания на границе мне все-таки удалось покинуть территорию Украины.— А что мог вывезти адвокат?— Адвокат, который имеет доступ к государственной тайне, на самом деле может вывезти очень много интересных вещей. Тем не менее мне все же удалось вывезти также и жесткие диски, и накопители определенные, которые я использовал в своей деятельности, потому что я не хотел оставлять их на территории Украины и предоставлять украинским властям.— А почему решили уехать?— Почему решил уехать? Потому что мне было просто опасно оставаться на территории Украины. И сейчас я понимаю, что я сделал абсолютно правильный выбор, потому что уже сейчас я бы находился в украинской тюрьме и представлял бы собой жертву всего происходящего.— Опасно — то есть речь шла об уголовном деле?— Да, в отношении меня было возбуждено уголовное дело 28 марта. Очень много людей интересовались, каким образом мне все же удалось выехать за территорию Украины. Потому что в Украине очень многие считают, что я, как адвокат многих политических деятелей и тех ребят, которые воевали в Донбассе со стороны Луганской и Донецкой народных республик и со стороны России, защищал их, поэтому был серьезным раздражителем для украинской власти. Причем как для власти Порошенко, так и для власти Зеленского. Очень многие хотели меня видеть в качестве жертвы. Поэтому было возбуждено уголовное дело, сначала по факту государственной измены, а в дальнейшем оно было переквалифицировано. Но тем не менее я сейчас нахожусь в статусе подозреваемого в Украине и в статусе объявленного в розыск.— Вы считаете это дело политическим?— Безусловно. Но, вы знаете, в данном случае находиться в украинской тюрьме — это еще не самое страшное, что могло бы случиться. Потому что по факту закона в Украине не существует и я просто мог бы быть убит ультранационалистами — и на этом все. Я себе такой судьбы не желаю, поэтому я думаю, что мог бы принести больше пользы России, будучи в добром здравии и помогая своим интеллектом и своими умениями.— Подобных дел, политических, на Украине сегодня много — когда людей обвиняют в государственной измене?— Очень много. Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые пришивают буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать его как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными. Составить определенное количество людей, которых в дальнейшем можно будет обменять, а если не обменять, то осудить, отправить в тюрьму. Там никто уже не переживает за судьбы людей. Поверьте, очень много людей пожилого возраста, очень много людей, которые были журналистами, писателями, лидерами общественного мнения, которые уже находятся в тюрьме. И украинское общество позволяет себе с ними достаточно жестоко обращаться.— И которые были убиты тоже, мы можем вспомнить Бузину…— Олесь Бузина был убит в 2015 году, это были те страшные сигналы, которые, к сожалению, не смогли мобилизовать нас, украинское общество, раньше. Но внутренней мобилизации, если мы об этом говорим, в Украине и не могло произойти, потому что все было достаточно жестко и жестоко подавлено. Я вам говорю это как человек, который восемь лет занимался достаточно и политическими процессами. Внутренне это было просто невозможно.— Мобилизовать украинское общество на борьбу с властью?— Абсолютно правильно. Мне, например, как адвокату, который занимался защитой, только защитой в уголовных процессах людей, которые уже находились, скажем так, во власти государства, которое к ним предъявляло претензии, мне сожгли машину, на меня осуществляли несколько раз нападения. Можете себе представить, что творится с людьми, которые позволяют себе просто свободно высказываться, не будучи защищенными статусом адвоката либо политика.— Эти нападения и поджог машины украинские власти как-то расследовали?— Нет, конечно. Украинская власть очень удобно и комфортно себя чувствует при использовании вот такого плана организаций, как "Правый сектор"* (запрещен в России. — Прим. ред.), "С14"* (запрещен в России. — Прим. ред.). Эти организации просто смотрят, что нужно делать, потом это выполняют и в дальнейшем власти говорят: "Ну, вы же провоцируете. Зачем вы провоцируете?" Это, как у нас называется на Украине, небезразличные граждане, да, у них вот такое мнение. А то, что они там чуть-чуть что-то где-то нарушили — мы разберемся. И по факту никаких разбирательств не происходит.— Если говорить про профессиональное сообщество, какие настроения сейчас у ваших знакомых адвокатов в Киеве, в целом у сотрудников этой сферы?— Вы знаете, адвокат все-таки должен быть человек аполитичный, но проблема в том, что сейчас это практически невозможно. Естественно, адвокатское сообщество в лице Национальной ассоциации адвокатов Украины оказывает всяческую поддержку Вооруженным силам Украины и вряд ли вы сейчас найдете человека, адвоката, способного возразить против того, что происходит на Украине. Это невозможно, потому что это, опять же, чревато попаданием в тюрьму.— Можно ли выделить динамику, как ухудшалось отношение украинского общества к россиянам?— С 2014 года, это начало событий в Крыму. Из всех утюгов было вещание негативное по отношению к россиянам, это абсолютно понятно, и говорить о том, что как-то это отношение менялось из года в год и ухудшалось, нельзя. Можно четко поставить точку, что в 2014 году, в марте, уже было четко понятно, что отношение не только к активистам пророссийским, а отношение к гражданам России и тем гражданам Украины, которые поддерживают дружественные отношения с Россией, сразу же стало резко негативным.И мы эти последствия наблюдаем сейчас, когда в феврале-марте 2022-го многие в России ожидали от украинцев нормального отношения и, по крайней мере, понимания того, что происходит, и увидели совершенно обратное. Там люди уже четко ненавидят россиян, это факт.— Можем ли мы говорить о том, что настроения в украинском обществе были результатом целенаправленной работы политиков и СМИ?— То, что мы сейчас видим в Украине, общество, которое там сформировалось, это результат 30-летней работы по проекту "Украина — АнтиРоссия". Последние восемь лет, с 2014 года, после того, как Крым присоединился к России, это была просто бешеная накачка общества против россиян. К сожалению, люди на Украине сегодня даже не понимают, что происходит. Они почему-то думают, что Россия пришла отобрать у них их землю. Но у них по факту этой земли уже не было. Земля распродавалась. Более того, многие люди находились в состоянии достаточно бедном, многие не зарабатывали и влачили нищенское существование.И почему-то никто из украинцев не думает о том, что на самом деле результат того, что мы сейчас наблюдаем, это последствия политики государства. Ведь если государство бы не поддерживало национализм, не поддерживало бы формально или неформально "С14"*, "Правый сектор"* (запрещены в России. — Прим. ред.) и другие запрещенные террористические организации, то и не было бы, возможно, данной ситуации. Но Украина не только их поддерживала, она еще всячески способствовала и нашим западным "партнерам" в организации военной инфраструктуры — то, о чем говорил Владимир Путин, что это уже прямая угроза Российской Федерации.То, что происходит на Украине, — это глобальная война двух мировых геополитических центров. Украина здесь, к сожалению, оказалась просто территорией, на которой эти действия проводятся. И, к сожалению, общество, которое проживает на этой территории, украинское общество не может понять и осознать глубину этого глобального провала, катастрофы — своей исторической катастрофы.Меня удивляет, что президент Зеленский продолжает толкать своих людей, украинцев в эту мясорубку и подбадривает их всячески. Никто не хочет останавливаться. Россия не может остановиться, потому что это угроза для России, а Украина не может остановиться потому что, я так понимаю, Запад не велит. А люди, которые там проживают, к сожалению, просто с закрытыми глазами — не понимают, что происходит. И им надо открывать глаза, нужно объяснять, но для этого нужно прекратить огонь.— А что вы имеете в виду, говоря о про распродажу земли?— На Украине был принят закон, который позволял становиться частным собственником земельных участков, муссировался вопрос о возможности приобретения собственности на земельные участки иностранным юридическим лицам и, по сути, данная продажа уже велась. Поэтому говорить о том, что земля принадлежала украинскому народу, просто не имеет никакого смысла. На Украине, к сожалению, так сложилось, что в последние годы уже ничего не принадлежало. Это был сброд олигархов, шайка бандитов, которые делили, пилили постоянно бюджет и на этом наживались. Все остальные проживали впроголодь. Кто-то, может, себя чувствовал неплохо на каких-то потоках, на распиле бюджетных денег, а остальные проживали достаточно скромно.— Есть ли возможность, что у Запада изменится отношение к происходящему на Украине?— Я скептически отношусь к тому, что с Западом возможно разговаривать мирно и решать вопросы без каких-либо жестких постановок, точек в переговорах. Потому что, если бы это было возможно, то ситуации, которая сложилась на Украине, не было бы. У Запада могут открыться глаза только в одном случае: когда он поймет, что на Украине у него не получилось. Ведь задача Запада — расшатать Россию через Украину. И я хочу, чтобы и в России люди это понимали.Многие люди задают вопросы: что мы там делаем, на украинской земле? Это не вопрос украинской земли. Изначально Владимир Путин говорил, что не собираемся мы никого оккупировать, вопрос земли вообще не стоит. Посмотрите на территорию России: это 1/6 часть суши. Вопрос в отношении Запада с Россией через призму Украины. Потому что на границе Российской Федерации, на территории Украины, проходило абсолютно четкое освоение Западом украинской территории с военной точки зрения. Это невозможно допустить. Если у Запада не получится то, что он запланировал на территории Украины, возможно, тогда даже каким-то мирным путем с Западом можно будет договориться.— Как продвигалась в последние годы борьба с коррупцией на Украине?— Коррупцию победить невозможно. Это первое. Вся борьба с коррупцией может вывести коррупцию на новый уровень и сосредоточить коррупционные потоки на высшем уровне власти. Это можно сделать. А те люди, которые будут эти коррупционные потоки либо контролировать, либо понимать, что эти коррупционные потоки есть, они уже тогда по мере своей совести и отношения к происходящему могут с этими потоками что-то делать или не делать.Запад сейчас уже абсолютно не думает о коррупционной составляющей в Украине, он видит те разрушения, которые там происходят, видит, что там уже горячая фаза конфликта, и ему все равно, какая там степень коррупции в Украине. Сейчас уже не идет речи о коррупции как определенном факторе вступления или не вступления в Евросоюз: если нужно будет Западу как-то подбодрить Украину и украинское население — примут завтра же в ЕС. Но от этого ничего не поменяется.*Запрещенная в России экстремистская организация.

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https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784630979.html

https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818737527.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796327860.html

https://ria.ru/20220729/terakt-1805773476.html

https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html

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Алёна Пава

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