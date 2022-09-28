https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820080239.html

Минсельхоз оценил возможность индексации цен на удобрения

Минсельхоз оценил возможность индексации цен на удобрения - РИА Новости, 28.09.2022

Минсельхоз оценил возможность индексации цен на удобрения

Минсельхоз РФ будет оценивать возможности индексации цен на минеральные удобрения только в случае роста цен на сельхозпродукцию, сообщила первый замминистра... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:00

2022-09-28T15:00

2022-09-28T15:00

экономика

оксана лут

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ будет оценивать возможности индексации цен на минеральные удобрения только в случае роста цен на сельхозпродукцию, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут."Мы вернемся к вопросу индексации цен на минеральные удобрения, когда у нас начнет расти цена на нашу сельхозпродукцию", - сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы. Одним из оснований для принятия такого рода решений является индекс доступности цен на минудобрения, рассчитанный на основании методики, согласованной Минэкономразвития и Минпромторгом РФ."Индекс снизился ниже единицы при текущих ценах на сельхозпродукцию и текущих ожидаемых ценах на минудобрения, поэтому председателем правительства было принято решение о неиндексации цены на минудобрения. Поэтому цены должны сохраниться на том летнем уровне, как они были у нас зафиксированы", - пояснила Лут.Таким образом, к вопросу индексации цен на минеральные удобрения можно будет вернуться, если начнет расти цена на сельхозпродукцию. "То есть мы будем смотреть: если индекс будет единица – будем разрешать индексировать цены, если меньше единицы – значит, сидим в тех ценах, все наши сельхозпроизводители должны быть уверены, что смогут приобрести минеральные удобрения", - добавила она.Минсельхоз совместно с Минпромторгом и регионами утвердило план закупки удобрений, на основании которого с начала года аграрии приобрели 4 миллиона тонн удобрений - на 420 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Общий объем закупки удобрений в текущем году составит 5 миллионов тонн.В мае Минпромторг сообщал, что профильные министерства обсуждают возможность индексации фиксированных цен на минудобрения для аграриев РФ. Стоимость минеральных удобрений для российских сельхозпроизводителей с сентября прошлого года зафиксирована на уровне мая-июля 2021 года.

https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820043322.html

https://ria.ru/20220527/gospodderzhka-1791319433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, оксана лут, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф