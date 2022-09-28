Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз оценил возможность индексации цен на удобрения - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820080239.html
Минсельхоз оценил возможность индексации цен на удобрения
Минсельхоз оценил возможность индексации цен на удобрения - РИА Новости, 28.09.2022
Минсельхоз оценил возможность индексации цен на удобрения
Минсельхоз РФ будет оценивать возможности индексации цен на минеральные удобрения только в случае роста цен на сельхозпродукцию, сообщила первый замминистра... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:00
2022-09-28T15:00
экономика
оксана лут
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/67/1494676710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7220b5c6f97530c11faba0ffc98b780c.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ будет оценивать возможности индексации цен на минеральные удобрения только в случае роста цен на сельхозпродукцию, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут."Мы вернемся к вопросу индексации цен на минеральные удобрения, когда у нас начнет расти цена на нашу сельхозпродукцию", - сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы. Одним из оснований для принятия такого рода решений является индекс доступности цен на минудобрения, рассчитанный на основании методики, согласованной Минэкономразвития и Минпромторгом РФ."Индекс снизился ниже единицы при текущих ценах на сельхозпродукцию и текущих ожидаемых ценах на минудобрения, поэтому председателем правительства было принято решение о неиндексации цены на минудобрения. Поэтому цены должны сохраниться на том летнем уровне, как они были у нас зафиксированы", - пояснила Лут.Таким образом, к вопросу индексации цен на минеральные удобрения можно будет вернуться, если начнет расти цена на сельхозпродукцию. "То есть мы будем смотреть: если индекс будет единица – будем разрешать индексировать цены, если меньше единицы – значит, сидим в тех ценах, все наши сельхозпроизводители должны быть уверены, что смогут приобрести минеральные удобрения", - добавила она.Минсельхоз совместно с Минпромторгом и регионами утвердило план закупки удобрений, на основании которого с начала года аграрии приобрели 4 миллиона тонн удобрений - на 420 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Общий объем закупки удобрений в текущем году составит 5 миллионов тонн.В мае Минпромторг сообщал, что профильные министерства обсуждают возможность индексации фиксированных цен на минудобрения для аграриев РФ. Стоимость минеральных удобрений для российских сельхозпроизводителей с сентября прошлого года зафиксирована на уровне мая-июля 2021 года.
https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820043322.html
https://ria.ru/20220527/gospodderzhka-1791319433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/67/1494676710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba4ddc76a102b0a18c7db02f2847973a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, оксана лут, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Экономика, Оксана Лут, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
15:00 28.09.2022
 
Минсельхоз оценил возможность индексации цен на удобрения

Минсельхоз: индексация цен на удобрения возможна лишь при подорожании сельхозпродукции

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРазгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия
Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ будет оценивать возможности индексации цен на минеральные удобрения только в случае роста цен на сельхозпродукцию, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Мы вернемся к вопросу индексации цен на минеральные удобрения, когда у нас начнет расти цена на нашу сельхозпродукцию", - сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы. Одним из оснований для принятия такого рода решений является индекс доступности цен на минудобрения, рассчитанный на основании методики, согласованной Минэкономразвития и Минпромторгом РФ.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
13:17
Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений
"Индекс снизился ниже единицы при текущих ценах на сельхозпродукцию и текущих ожидаемых ценах на минудобрения, поэтому председателем правительства было принято решение о неиндексации цены на минудобрения. Поэтому цены должны сохраниться на том летнем уровне, как они были у нас зафиксированы", - пояснила Лут.
Таким образом, к вопросу индексации цен на минеральные удобрения можно будет вернуться, если начнет расти цена на сельхозпродукцию. "То есть мы будем смотреть: если индекс будет единица – будем разрешать индексировать цены, если меньше единицы – значит, сидим в тех ценах, все наши сельхозпроизводители должны быть уверены, что смогут приобрести минеральные удобрения", - добавила она.
Минсельхоз совместно с Минпромторгом и регионами утвердило план закупки удобрений, на основании которого с начала года аграрии приобрели 4 миллиона тонн удобрений - на 420 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Общий объем закупки удобрений в текущем году составит 5 миллионов тонн.
В мае Минпромторг сообщал, что профильные министерства обсуждают возможность индексации фиксированных цен на минудобрения для аграриев РФ. Стоимость минеральных удобрений для российских сельхозпроизводителей с сентября прошлого года зафиксирована на уровне мая-июля 2021 года.
Здание Министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 20:50
Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна
 
ЭкономикаОксана ЛутРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала