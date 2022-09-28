https://ria.ru/20220928/ubytki-1820033924.html

В Кремле прокомментировали убытки от аварий на "Северных потоках"

В Кремле прокомментировали убытки от аварий на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

В Кремле прокомментировали убытки от аварий на "Северных потоках"

Россия несет убытки от ЧП на "Северных потоках": газ дорогой, и сейчас он улетучивается в воздух, половина его уже была запланирована для внутренних балансов... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:46

2022-09-28T12:46

2022-09-28T15:25

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

россия

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия несет убытки от ЧП на "Северных потоках": газ дорогой, и сейчас он улетучивается в воздух, половина его уже была запланирована для внутренних балансов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки "Северного потока — 2" заполнены газом, и все системы, собственно, готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. И половина этого газа, я хочу вам напомнить заявление президента, она уже была запланирована для наших внутренних балансов", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что об этом говорил президент России Владимир Путин, "что если вы потом опомнитесь, то имейте ввиду, что там уже газ не 100%, а там будет только половина"."Этот газ стоит очень много денег. Значит, сейчас этот газ улетучивается в воздух", - заявил Песков.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html

https://ria.ru/20220928/intsidenty-1819977697.html

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Влада Копылова

дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, россия, авария на "северных потоках"