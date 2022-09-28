https://ria.ru/20220928/timofeev-1820046233.html
Тимофеев: ФРТ за три месяца выплатил напрямую дольщикам более 2 млрд рублей
Тимофеев: ФРТ за три месяца выплатил напрямую дольщикам более 2 млрд рублей - РИА Новости, 28.09.2022
Тимофеев: ФРТ за три месяца выплатил напрямую дольщикам более 2 млрд рублей
Общий объем денежных средств, которые Фонд развития территорий напрямую выплатил гражданам с июля 2022 года, превысил 2 миллиарда рублей, сообщил главный... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:28
2022-09-28T13:28
2022-09-28T13:28
россия
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
жилье
константин тимофеев
долгострой
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Общий объем денежных средств, которые Фонд развития территорий напрямую выплатил гражданам с июля 2022 года, превысил 2 миллиарда рублей, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.По его словам, большая часть выплат направлена гражданам по заявлениям, сформированным в режиме онлайн."За три месяца Фонд развития территорий осуществил прямые выплаты на сумму более 2 миллиардов рублей. Деньги получили 682 человека, из них больше половины воспользовались для подачи заявлений на получение компенсаций новым онлайн-сервисом на нашем сайте", - рассказал Тимофеев.Главный управляющий директор Фонда развития территорий подчеркнул, что осуществление выплат напрямую через фонд позволяет экономить бюджетные средства за счет отсутствия необходимости уплаты комиссии банку-агенту.Тимофеев напомнил, что новый онлайн-сервис, благодаря которому оформить заявление на получение компенсации можно без визита в офис уполномоченного банка был разработан Фондом развития территорий в июне 2022 года. В тоже время для получения денежных возмещений можно также обратиться в уполномоченный банк, добавил он.Для обращения напрямую в фонд необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Фонда развития территорий, подтвердить личность с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи и сформировать заявку, приложив к ней выписку из реестра требований участников строительства, заверенную арбитражным управляющим, и скан паспорта гражданина Российской Федерации. При этом в отдельных случаях для оформления выплаты могут потребоваться дополнительные документы. Подать заявление на получение возмещения можно также удаленно почтой на адрес: 121087, Москва, Береговой проезд, 5А, корпус 1. Копии документов, а также подпись на заявлении должны быть нотариально заверены.Включиться в реестр требований участников строительства и получить назначенную наблюдательным советом выплату можно до завершения дела о банкротстве застройщика и исключения компании из Единого государственного реестра юридических лиц, отметил Тимофеев.Главный управляющий директор фонда также подчеркнул, что все планы по решению проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. "Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - выразил уверенность он.Ранее Тимофеев сообщал, что решениями наблюдательного совета Фонда развития территорий за восемь месяцев текущего года были восстановлены права 30,9 тысячи обманутых дольщиков. Всего в 2022 году фонд совместно с регионами планирует восстановить права 47 тысяч обманутых дольщиков.
https://ria.ru/20220728/dolgostroi-1805550208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, константин тимофеев, долгострой
Россия, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Жилье, Константин Тимофеев, Долгострой
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Общий объем денежных средств, которые Фонд развития территорий напрямую выплатил гражданам с июля 2022 года, превысил 2 миллиарда рублей, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
По его словам, большая часть выплат направлена гражданам по заявлениям, сформированным в режиме онлайн.
"За три месяца Фонд развития территорий осуществил прямые выплаты на сумму более 2 миллиардов рублей. Деньги получили 682 человека, из них больше половины воспользовались для подачи заявлений на получение компенсаций новым онлайн-сервисом на нашем сайте", - рассказал Тимофеев
.
Главный управляющий директор Фонда развития территорий подчеркнул, что осуществление выплат напрямую через фонд позволяет экономить бюджетные средства за счет отсутствия необходимости уплаты комиссии банку-агенту.
Тимофеев напомнил, что новый онлайн-сервис, благодаря которому оформить заявление на получение компенсации можно без визита в офис уполномоченного банка был разработан Фондом развития территорий в июне 2022 года. В тоже время для получения денежных возмещений можно также обратиться в уполномоченный банк, добавил он.
Для обращения напрямую в фонд необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Фонда развития территорий, подтвердить личность с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи и сформировать заявку, приложив к ней выписку из реестра требований участников строительства, заверенную арбитражным управляющим, и скан паспорта гражданина Российской Федерации. При этом в отдельных случаях для оформления выплаты могут потребоваться дополнительные документы. Подать заявление на получение возмещения можно также удаленно почтой на адрес: 121087, Москва, Береговой проезд, 5А, корпус 1. Копии документов, а также подпись на заявлении должны быть нотариально заверены.
Включиться в реестр требований участников строительства и получить назначенную наблюдательным советом выплату можно до завершения дела о банкротстве застройщика и исключения компании из Единого государственного реестра юридических лиц, отметил Тимофеев.
Главный управляющий директор фонда также подчеркнул, что все планы по решению проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. "Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - выразил уверенность он.
Ранее Тимофеев сообщал, что решениями наблюдательного совета Фонда развития территорий за восемь месяцев текущего года были восстановлены права 30,9 тысячи обманутых дольщиков. Всего в 2022 году фонд совместно с регионами планирует восстановить права 47 тысяч обманутых дольщиков.