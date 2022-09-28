https://ria.ru/20220928/terror-1819980371.html

На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат

На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат - РИА Новости, 28.09.2022

На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат

Поддержавших Россию жителей территорий, на которые после перегруппировки ВС РФ зашли украинские войска, ожидает "кровавый террор" со стороны украинских... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:35

2022-09-28T09:35

2022-09-28T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

валентин рыбин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Поддержавших Россию жителей территорий, на которые после перегруппировки ВС РФ зашли украинские войска, ожидает "кровавый террор" со стороны украинских карателей, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин."Там, на этих территориях, сейчас будет абсолютный террор по отношению к тем, кто поддержал россиян. Причем мы увидим самое худшее его проявление, и это самое худшее проявление будет выражаться в том, что соседи будут сдавать тех людей, которые поддерживали Российскую Федерацию. Соседи будут стучать. Соседи будут рассказывать: вот этот, вот этот, вот этот плохой", - заявил Рыбин.Он отметил, что касаемо судебной квалификации действий людей, поддержавших Россию, "нет смысла гадать", и будет лучше, если их попытается привлечь к ответственности государство, чем украинские каратели, которые будут "просто с ними расправляться"."Это будет кровавый террор. К сожалению, это так", - резюмировал юрист.В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, валентин рыбин, вооруженные силы украины