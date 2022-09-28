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На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/terror-1819980371.html
На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат
На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат - РИА Новости, 28.09.2022
На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат
Поддержавших Россию жителей территорий, на которые после перегруппировки ВС РФ зашли украинские войска, ожидает "кровавый террор" со стороны украинских... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:35
2022-09-28T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
валентин рыбин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Поддержавших Россию жителей территорий, на которые после перегруппировки ВС РФ зашли украинские войска, ожидает "кровавый террор" со стороны украинских карателей, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин."Там, на этих территориях, сейчас будет абсолютный террор по отношению к тем, кто поддержал россиян. Причем мы увидим самое худшее его проявление, и это самое худшее проявление будет выражаться в том, что соседи будут сдавать тех людей, которые поддерживали Российскую Федерацию. Соседи будут стучать. Соседи будут рассказывать: вот этот, вот этот, вот этот плохой", - заявил Рыбин.Он отметил, что касаемо судебной квалификации действий людей, поддержавших Россию, "нет смысла гадать", и будет лучше, если их попытается привлечь к ответственности государство, чем украинские каратели, которые будут "просто с ними расправляться"."Это будет кровавый террор. К сожалению, это так", - резюмировал юрист.В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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в мире, валентин рыбин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Рыбин, Вооруженные силы Украины
09:35 28.09.2022
 
На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат

Адвокат Рыбин: на территориях, куда вновь зашли украинские войска, будет кровавый террор

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Поддержавших Россию жителей территорий, на которые после перегруппировки ВС РФ зашли украинские войска, ожидает "кровавый террор" со стороны украинских карателей, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин.
"Там, на этих территориях, сейчас будет абсолютный террор по отношению к тем, кто поддержал россиян. Причем мы увидим самое худшее его проявление, и это самое худшее проявление будет выражаться в том, что соседи будут сдавать тех людей, которые поддерживали Российскую Федерацию. Соседи будут стучать. Соседи будут рассказывать: вот этот, вот этот, вот этот плохой", - заявил Рыбин.
Он отметил, что касаемо судебной квалификации действий людей, поддержавших Россию, "нет смысла гадать", и будет лучше, если их попытается привлечь к ответственности государство, чем украинские каратели, которые будут "просто с ними расправляться".
"Это будет кровавый террор. К сожалению, это так", - резюмировал юрист.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентин РыбинВооруженные силы Украины
 
 
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