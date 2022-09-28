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СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября - РИА Новости, 28.09.2022
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СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября
СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября - РИА Новости, 28.09.2022
СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября
Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:25
2022-09-28T14:06
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
андрей клишас
политика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас."Если Госдума рассмотрит соответствующие законы, то Совфед может включить в повестку заседания 4 октября и рассмотреть", - сказал он.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пленарные заседания ГД РФ пройдут 3 и 4 октября и отметил, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, андрей клишас, политика
Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Андрей Клишас, Политика
13:25 28.09.2022 (обновлено: 14:06 28.09.2022)
 
СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября

Сенатор Клишас: СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации РФ
Пленарное заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Если Госдума рассмотрит соответствующие законы, то Совфед может включить в повестку заседания 4 октября и рассмотреть", - сказал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пленарные заседания ГД РФ пройдут 3 и 4 октября и отметил, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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