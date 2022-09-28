https://ria.ru/20220928/subekty-1820045597.html
СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября
СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября - РИА Новости, 28.09.2022
СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября
Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:25
2022-09-28T13:25
2022-09-28T14:06
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
андрей клишас
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3d8cd1208f056fc88952ac766309ad2.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас."Если Госдума рассмотрит соответствующие законы, то Совфед может включить в повестку заседания 4 октября и рассмотреть", - сказал он.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пленарные заседания ГД РФ пройдут 3 и 4 октября и отметил, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_330e3625c437993beca3e17101841751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, андрей клишас, политика
Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Андрей Клишас, Политика
13:25 28.09.2022 (обновлено: 14:06 28.09.2022)
СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября
Сенатор Клишас: СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября