https://ria.ru/20220928/subekty-1820045597.html

СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября

СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября - РИА Новости, 28.09.2022

СФ может рассмотреть вхождение в состав России новых субъектов 4 октября

Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:25

2022-09-28T13:25

2022-09-28T14:06

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

андрей клишас

политика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас."Если Госдума рассмотрит соответствующие законы, то Совфед может включить в повестку заседания 4 октября и рассмотреть", - сказал он.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пленарные заседания ГД РФ пройдут 3 и 4 октября и отметил, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, андрей клишас, политика