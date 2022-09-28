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Адвокат Медведчука рассказал, как на Украине "пришивают" статьи - РИА Новости, 28.09.2022
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Адвокат Медведчука рассказал, как на Украине "пришивают" статьи
Адвокат Медведчука рассказал, как на Украине "пришивают" статьи - РИА Новости, 28.09.2022
Адвокат Медведчука рассказал, как на Украине "пришивают" статьи
На Украине много людей, которых сначала обвиняют в государственной измене или коллаборационизме, а затем используют как рычаг в переговорах с Россией по обмену... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:28
2022-09-28T06:30
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Украине много людей, которых сначала обвиняют в государственной измене или коллаборационизме, а затем используют как рычаг в переговорах с Россией по обмену военнопленными или обменивают их самих, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин."Очень много. Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые "пришивают" буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать его как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными", - заявил Рыбин, отвечая на вопрос о том, как часто на Украине людей обвиняют в госизмене.Он подчеркнул, что если людей не меняют, то в дальнейшем уже осуждают и отправляют в тюрьму."Там никто уже не переживает за судьбы людей. Поверьте, очень много людей пожилого возраста, очень много людей, которые были журналистами, писателями, лидерами общественного мнения, которые уже находятся в тюрьме. И украинское общество позволяет себе с ними достаточно жестоко обращаться", - добавил адвокат.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
06:28 28.09.2022 (обновлено: 06:30 28.09.2022)
 
Адвокат Медведчука рассказал, как на Украине "пришивают" статьи

Адвокат Рыбин: на Украине многих обвиняют в госизмене, чтобы обменивать на военнопленных

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАдвокат Валентин Рыбин
Адвокат Валентин Рыбин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокат Валентин Рыбин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Украине много людей, которых сначала обвиняют в государственной измене или коллаборационизме, а затем используют как рычаг в переговорах с Россией по обмену военнопленными или обменивают их самих, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин.
"Очень много. Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые "пришивают" буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать его как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными", - заявил Рыбин, отвечая на вопрос о том, как часто на Украине людей обвиняют в госизмене.
Он подчеркнул, что если людей не меняют, то в дальнейшем уже осуждают и отправляют в тюрьму.
"Там никто уже не переживает за судьбы людей. Поверьте, очень много людей пожилого возраста, очень много людей, которые были журналистами, писателями, лидерами общественного мнения, которые уже находятся в тюрьме. И украинское общество позволяет себе с ними достаточно жестоко обращаться", - добавил адвокат.
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