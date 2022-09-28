https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1819983960.html

Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине

Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине - РИА Новости, 28.09.2022

Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине

Власти Абхазии рассматривают проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, базирующейся на... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:54

2022-09-28T09:54

2022-09-28T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

абхазия

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии рассматривают проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, базирующейся на уважении прав народов, в том числе малых, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Мы рассматриваем проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, которая будет базироваться на принципе уважения прав народов, в том числе малых народов, уважения к их самобытности, национальной культуре, исторической судьбе", - сказал Ардзинба.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

абхазия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, россия