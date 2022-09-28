https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1819983960.html
Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине
Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине - РИА Новости, 28.09.2022
Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине
Власти Абхазии рассматривают проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, базирующейся на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:54
2022-09-28T09:54
2022-09-28T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819916165_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bd5e434d41f3e82aef27bbf48579afc.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии рассматривают проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, базирующейся на уважении прав народов, в том числе малых, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Мы рассматриваем проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, которая будет базироваться на принципе уважения прав народов, в том числе малых народов, уважения к их самобытности, национальной культуре, исторической судьбе", - сказал Ардзинба.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819916165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf38843bdf7ff1215251842b629a615e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Абхазия, Россия
Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине
Ардзинба назвал спецоперацию началом создания новой системы международных отношений
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии рассматривают проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, базирующейся на уважении прав народов, в том числе малых, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
"Мы рассматриваем проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, которая будет базироваться на принципе уважения прав народов, в том числе малых народов, уважения к их самобытности, национальной культуре, исторической судьбе", - сказал Ардзинба.