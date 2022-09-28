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Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1819983960.html
Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине
Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине - РИА Новости, 28.09.2022
Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине
Власти Абхазии рассматривают проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, базирующейся на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:54
2022-09-28T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
абхазия
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии рассматривают проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, базирующейся на уважении прав народов, в том числе малых, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Мы рассматриваем проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, которая будет базироваться на принципе уважения прав народов, в том числе малых народов, уважения к их самобытности, национальной культуре, исторической судьбе", - сказал Ардзинба.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
абхазия
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в мире, абхазия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Абхазия, Россия
09:54 28.09.2022
 
Глава МИД Абхазии оценил значение спецоперации России на Украине

Ардзинба назвал спецоперацию началом создания новой системы международных отношений

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба
Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии рассматривают проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, базирующейся на уважении прав народов, в том числе малых, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
"Мы рассматриваем проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, которая будет базироваться на принципе уважения прав народов, в том числе малых народов, уважения к их самобытности, национальной культуре, исторической судьбе", - сказал Ардзинба.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
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