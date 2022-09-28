https://ria.ru/20220928/spam-1820090758.html

Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам

Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам - РИА Новости, 28.09.2022

Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам

Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, по которому у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:31

2022-09-28T15:31

2022-09-28T15:36

россия

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, по которому у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба министерства.

https://ria.ru/20220601/spam-1792247342.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)