https://ria.ru/20220928/spam-1820090758.html
Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам
Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам - РИА Новости, 28.09.2022
Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам
Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, по которому у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:31
2022-09-28T15:31
2022-09-28T15:36
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, по которому у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20220601/spam-1792247342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
15:31 28.09.2022 (обновлено: 15:36 28.09.2022)
Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам
Минцифры подготовило законопроект, вводящий для компаний лимит на рекламные звонки