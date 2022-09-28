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Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам - РИА Новости, 28.09.2022
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Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам
Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам - РИА Новости, 28.09.2022
Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам
Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, по которому у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:31
2022-09-28T15:36
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, по которому у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
15:31 28.09.2022 (обновлено: 15:36 28.09.2022)
 
Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам

Минцифры подготовило законопроект, вводящий для компаний лимит на рекламные звонки

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкМужчина говорит по телефону на улице Москвы.
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мужчина говорит по телефону на улице Москвы.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, по которому у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 09:09
ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалоб на спам
 
РоссияОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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