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Мэр Сочи Алексей Копайгородский: у нашего города-курорта большой потенциал

Мэр Сочи Алексей Копайгородский: у нашего города-курорта большой потенциал - РИА Новости, 28.09.2022

Мэр Сочи Алексей Копайгородский: у нашего города-курорта большой потенциал

Отели системы "все включено" и "ультра все включено", новые экологические тропы, уникальный розарий, где собрано более шести тысяч кустов роз, и самобытная... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:42

2022-09-28T10:42

2022-09-28T10:52

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Отели системы "все включено" и "ультра все включено", новые экологические тропы, уникальный розарий, где собрано более шести тысяч кустов роз, и самобытная черноморская кухня ­­– знаменитый и любимый туристами курорт Сочи не только ежегодно принимает огромное число гостей, но и развивается, следуя всем современным требованиям и тенденциям. О том, как живет Большой Сочи сегодня РИА Новости рассказал мэр города Алексей Копайгородский:– Сейчас закончился сезон летних отпусков, впереди бархатный сезон. Подводить итоги туристического сезона еще рано, но есть ли промежуточные результаты?– С начала 2022 года по середину сентября Сочи принял на отдых и оздоровление почти 5,7 миллиона отдыхающих. Рост туристического потока в сравнении с прошлым годом за этот период составил 4%. В высокий курортный сезон (с мая по сентябрь) у нас отдохнули почти 3,6 миллиона человек. В осенний период также ожидаем большое количество гостей, в том числе благодаря реализации федеральной программы кешбэка.– Как будет развиваться Большой Сочи в ближайшие годы? Каким вы видите курорт, например, через пять лет?– Сегодня у Сочи большой потенциал, несмотря на серьезные внешние вызовы. Разработку стратегии социально-экономического развития Сочи до 2030 года ведем с 2011 года. Этот сектор занимает около 80% всей экономики нашего города. К 2030 году мы видим Сочи как круглогодичный курорт-экополис мирового уровня с высокой культурой сервиса и досуга, сохраняющий свои культурно-исторические особенности.– В Сочи планируется построить четыре яхтенные марины – насколько сейчас большой спрос на такие гавани?– Действительно, в ближайшее время мы намерены построить новые яхтенные марины в Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах края, что позволит проводить на курорте регаты международного уровня и иные соревнования по парусному спорту. Их строительство входит в концепцию развития яхтенного туризма Краснодарского края.– Какое направление отдыха вы намерены развивать в ближайшие годы, что в приоритете?– Сегодня одним из важнейших и динамично развивающихся видов отдыха на курорте является оздоровительный туризм. Наличие бассейнов с морской водой и уникальные лечебные программы, в том числе и для пациентов, перенесших COVID-19, делают наши здравницы привлекательными особенно в период межсезонья. Сочинские санатории бережно хранят и развивают лучшие традиции оздоровительной и реабилитационной медицины, их специализация в последние годы значительно расширилась.Питьевые бюветы с "Пластунской" минеральной водой расположены в парке "Ривьера", возле Зимнего театра, на территории Адлерского курортного городка. Минеральная вода доступна для пациентов бальнеологического курорта "Мацеста", который в этом году празднует 120-летие, представлена во многих санаториях города.– Насколько обновились сейчас отели на побережье и пляжи? Как формируется ценовая политика?– Одно из наиболее популярных направлений отдыха, которое также динамично развивается на курорте, – семейный отдых. Значительная доля российских туристов отдает предпочтение отдыху по системам "все включено" и "ультра все включено" как наиболее оптимальным с организационной и финансовой точек зрения. В курортном сезоне 2022 года в Сочи по ним работают 18 объектов размещения.С каждым годом все больше туристов выбирают для отдыха на побережье Черного моря именно бархатный сезон. Поэтому в текущем году мы более, чем на треть увеличили количество оборудованных пляжных территорий, которые будут работать осенью и зимой, их более 40. В Сочи также продолжают работать экопляжи на набережной "Маяк" и в Дагомысе. В сентябре в устье реки Сочи появилось современное пространство для пляжного отдыха.– Курорт "Роза Хутор" – один из лучших горных курортов в стране. Помимо него, на какие места на побережье стоит обратить внимание туристам?– В Год экологии активное развитие в Сочи получили проекты по развитию экотуризма. В осеннем сезоне гости курорта, выбравшие отдых в горном кластере, впервые могут воспользоваться единым прогулочным билетом "Три курорта". Он позволит туристам подняться на одном курорте и спуститься на другом – на выбор: "Газпром Альпика", "Роза Хутор" или Красная Поляна. Это одна из самых масштабных пешеходных экскурсий в Сочи, которая станет еще одним стимулом посетить горный кластер.– Межсезонье для многих – лучшее время отдыха, какие места и виды развлечений вы можете порекомендовать тем, кто хочет к вам приехать в этот период?– На территории города 165 объектов показа, 120 из них – природные. В этом году проведена модернизация экотроп "Ажек", "Волконское ущелье", "33 водопада". Благоустройство этих природных территорий проведено с применением натуральных материалов.– Сочи известен уникальным для России климатом – как сохраняется эта природная экосистема?– В Год экологии мы уделяем большое внимание зеленому убранству Сочи. Уже сейчас общая площадь цветников города приближается к одному гектару. В сентябре в парке "Ривьера" открылся обновленный розарий, один из крупнейших в стране. Здесь собрано более 6000 кустов роз 33 сортов. Началась инвентаризация деревьев-патриархов с присвоением каждому из них индивидуального QR-кода.Статус особо охраняемых природных территорий местного значения получили пять зеленых уголков курорта. Это любимые жителями и туристами места, на которых произрастают редкие деревья и кустарники. До конца года восстановим семь уголков, созданных нашим знаменитым земляком, ландшафтным архитектором Сергеем Венчаговым в его всемирно известном сочинском стиле озеленения.– Отдых – это не только море, пляжи и комфортные отели, но и развлечения. Какие фестивали и концерты пройдут у вас в ближайшие осенние месяцы?– Осенний сезон в Сочи – время событийного туризма. Масштабные деловые, спортивные и развлекательные мероприятия популярны среди сочинцев и гостей курорта. Задействованы основные концертные площадки города – концертный зал "Фестивальный", Зимний театр, Зал органной и камерной музыки, а также Роза Холл, Red Arena в горном кластере. Многие гости планируют свой отдых в Сочи в соответствии с событийным календарем курорта.В начале октября в Сочи состоятся международные спортивные соревнования "Летние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". В ноябре запланирован фестиваль национальных культур "Этно-Сочи", приуроченный ко Дню народного единства.– В Краснодарском крае активно развивается гастро- и энотуризм – какие интересные проекты есть у вас в этой сфере?– Сочинская кулинарная история очень самобытна. Сегодня туристов в Сочи привлекают не только достопримечательности, пляжный и активный отдых, но и разнообразная, вкусная черноморская кухня, неповторимый колорит которой придают более 100 национальностей, проживающих в нашем городе.В фермерских хозяйствах и на сельхозпредприятиях Сочи производятся фрукты, орехи, мед, сыры и молочные продукты, мясо, рыба, морепродукты, чай и вино. Фермы, расположенные в живописных районах курорта, стали популярными объектами туристического показа.В день Черного моря – 31 октября – будут проведены опросы, по итогам которых сформируется фирменное меню черноморской кухни. Оно будет официально запатентовано. Это станет еще одним туристическим брендом нашего города и всего региона.

https://ria.ru/20220809/otdykhnakubani-1807739042.html

https://ria.ru/20220822/anapa-1811356061.html

https://ria.ru/20220729/azovskoepoberezhe-1805757348.html

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краснодарский край, алексей копайгородский, сочи, роза хутор, черное море, новости - туризм, туризм