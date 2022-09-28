https://ria.ru/20220928/shri-lanka-1819980548.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке - РИА Новости, 28.09.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке
Туроператоры рассказали сколько стоит путешествие на Шри-Ланку, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:18
2022-09-28T14:18
2022-09-28T14:18
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали сколько стоит путешествие на Шри-Ланку, сообщает АТОР.С бронированием туров на прямой перевозке "Аэрофлота" лучше поторопиться, утверждают участники рынка. Перелеты осенью обойдутся на четверть дешевле стыковочных рейсов.Так, в октябре и ноябре авиабилеты по этому маршруту стоят как минимум 57 тысяч рублей, в то время как у Air Arabia на эти же даты тариф — от 100 тысяч рублей. На Новый год прямой перелет значительно дороже, от 134 тысяч рублей.По данным системы бронирования российского нацперевозчика, полеты из Москвы в Коломбо будут выполняться на Airbus A330. Рейсы заявлены в расписании по четвергам и воскресеньям, время в пути — 8 часов 30 минут. Обратная дорога продлится на час дольше.Путевка на двоих на Шри-Ланку стоит от 160 тысяч рублей в ноябрьские праздники. Размещение — в отеле категории три звезды с завтраками. На Новый год минимальная стоимость такой поездки — 300 тысяч рублей."Аэрофлот" с 9 октября планирует возобновить прямое авиасообщение по маршруту из Москвы в Коломбо и обратно, приостановленное из-за задержания самолета авиакомпании в начале июня.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, москва, коломбо, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Москва, Коломбо, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке
АТОР: туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке осенью и на Новый год