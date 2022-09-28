https://ria.ru/20220928/shkoly-1820094304.html

В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске

В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске - РИА Новости, 28.09.2022

В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске

Пропускной режим ужесточат в школах Калужской области после трагедии в Ижевске, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:40

2022-09-28T15:40

2022-09-28T15:41

калужская область

происшествия

ижевск

калужская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

стрельба в школе в ижевске

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КАЛУГА, 28 сен – РИА Новости. Пропускной режим ужесточат в школах Калужской области после трагедии в Ижевске, сообщает правительство региона."После трагедии в Ижевске в Калужской области будет ужесточён пропускной режим для всех лиц, которые проходят в здания школ. Также проведут дополнительный инструктаж с сотрудниками охраны", - говорится в сообщении.Областное правительство отмечает, что в образовательных учреждениях региона уже установлен целый ряд мер безопасности. Кроме ограждения и наружного освещения зданий в их числе – система видеонаблюдения, пропускной режим, система оповещения о чрезвычайной ситуации, система передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии и вооруженные группы частных охранных организаций.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, инвалид второй группы 34-летний Артем Казанцев застрелил 17 человек, в том числе детей, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК РФ, возбуждено по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20220927/bezopasnost-1819862774.html

ижевск

калужская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ижевск, калужская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в школе в ижевске