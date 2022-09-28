В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске

Пропускной режим в школах Калужской области ужесточат после трагедии в Ижевске
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Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.
Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.