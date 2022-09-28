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В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске - РИА Новости, 28.09.2022
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Калужская область
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В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске
В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске - РИА Новости, 28.09.2022
В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске
Пропускной режим ужесточат в школах Калужской области после трагедии в Ижевске, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:40
2022-09-28T15:41
калужская область
происшествия
ижевск
калужская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
стрельба в школе в ижевске
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КАЛУГА, 28 сен – РИА Новости. Пропускной режим ужесточат в школах Калужской области после трагедии в Ижевске, сообщает правительство региона."После трагедии в Ижевске в Калужской области будет ужесточён пропускной режим для всех лиц, которые проходят в здания школ. Также проведут дополнительный инструктаж с сотрудниками охраны", - говорится в сообщении.Областное правительство отмечает, что в образовательных учреждениях региона уже установлен целый ряд мер безопасности. Кроме ограждения и наружного освещения зданий в их числе – система видеонаблюдения, пропускной режим, система оповещения о чрезвычайной ситуации, система передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии и вооруженные группы частных охранных организаций.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, инвалид второй группы 34-летний Артем Казанцев застрелил 17 человек, в том числе детей, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК РФ, возбуждено по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.
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происшествия, ижевск, калужская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в школе в ижевске
Калужская область, Происшествия, Ижевск, Калужская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Стрельба в школе в Ижевске
15:40 28.09.2022 (обновлено: 15:41 28.09.2022)
 
В калужских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Ижевске

Пропускной режим в школах Калужской области ужесточат после трагедии в Ижевске

© РИА Новости / Александр Лукин / Перейти в медиабанкИзображение с камер видеонаблюдения на мониторе в лицее
Изображение с камер видеонаблюдения на мониторе в лицее - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Лукин
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Изображение с камер видеонаблюдения на мониторе в лицее. Архивное фото
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КАЛУГА, 28 сен – РИА Новости. Пропускной режим ужесточат в школах Калужской области после трагедии в Ижевске, сообщает правительство региона.
"После трагедии в Ижевске в Калужской области будет ужесточён пропускной режим для всех лиц, которые проходят в здания школ. Также проведут дополнительный инструктаж с сотрудниками охраны", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов у здания школы - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 17:13Республика Татарстан
Во всех школах и детсадах Татарстана усилили меры безопасности
Областное правительство отмечает, что в образовательных учреждениях региона уже установлен целый ряд мер безопасности. Кроме ограждения и наружного освещения зданий в их числе – система видеонаблюдения, пропускной режим, система оповещения о чрезвычайной ситуации, система передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии и вооруженные группы частных охранных организаций.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, инвалид второй группы 34-летний Артем Казанцев застрелил 17 человек, в том числе детей, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК РФ, возбуждено по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.

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Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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