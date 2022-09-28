https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820165616.html

Глава ЕК назвала одну из целей новых санкций Евросоюза против России

Глава ЕК назвала одну из целей новых санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 28.09.2022

Глава ЕК назвала одну из целей новых санкций Евросоюза против России

Одной из главных целей новых санкций ЕС против России станет "лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий", заявила глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:41

2022-09-28T18:41

2022-09-28T18:44

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в мире

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Одной из главных целей новых санкций ЕС против России станет "лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Еврокомиссия представила в среду свои предложения по новому пакету антироссийских санкций."Мы еще больше изолируем российскую экономику и наносим ей ущерб. Мы предлагаем ввести новые запреты на российские товары, это лишит Россию дополнительных 7 миллиардов евро", - добавила она.По ее словам, Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, запрещенных к экспорту в Россию из стран ЕС. "Это касается сектора авиации, электроники, определенных химических веществ", - пояснила глава Еврокомиссии.Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. В случае согласования санкций постпредами новый пакет официально утвердят на министерском уровне, после чего санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.Принятие санкций ЕС возможно только единогласным решением, любая из 27 стран ЕС может его заблокировать на этапе согласования.Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно". Ранее он сообщил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820161835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, урсула фон дер ляйен