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Европа платит высокую цену за санкции против России, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.09.2022
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Европа платит высокую цену за санкции против России, заявили в Кремле
Европа платит высокую цену за санкции против России, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.09.2022
Европа платит высокую цену за санкции против России, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и абсурдными версии о том, что за ЧП на "Северных потоках" стоит РФ, он напомнил, что Россия... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:43
2022-09-28T13:10
европа
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и абсурдными версии о том, что за ЧП на "Северных потоках" стоит РФ, он напомнил, что Россия лишилась маршрутов поставки газа в Европу, и Европа, которая сейчас платит высокую цену за недальновидные санкции против России, в этом тоже не заинтересована."Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Еще раз повторяю, предсказуемо глупо и абсурдно", - сказал он журналистам.Песков отметил, что теперь обе нитки выведены из строя."Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы лишились маршрутов поставки газа в Европу. Заинтересована ли в этом Европа, или в частности, локомотив европейской экономики Германия? Нет. Они тоже сейчас попали в очень-очень сложное положение", - отметил Песков."Мало того, что они платят очень серьезную цену за свои недальновидные решения, я имею в виду вот эти санкции оголтелые, но теперь еще они стоят с точки зрения вообще будущего развития своей промышленности и ее рентабельности и конкурентноспособности в очень-очень сложном положении", - пояснил он.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы. -0-
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европа, россия, в мире, дмитрий песков
Европа, Россия, В мире, Дмитрий Песков
12:43 28.09.2022 (обновлено: 13:10 28.09.2022)
 
Европа платит высокую цену за санкции против России, заявили в Кремле

Песков: Европа платит высокую цену за недальновидные санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и абсурдными версии о том, что за ЧП на "Северных потоках" стоит РФ, он напомнил, что Россия лишилась маршрутов поставки газа в Европу, и Европа, которая сейчас платит высокую цену за недальновидные санкции против России, в этом тоже не заинтересована.
"Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Еще раз повторяю, предсказуемо глупо и абсурдно", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что теперь обе нитки выведены из строя.
"Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы лишились маршрутов поставки газа в Европу. Заинтересована ли в этом Европа, или в частности, локомотив европейской экономики Германия? Нет. Они тоже сейчас попали в очень-очень сложное положение", - отметил Песков.
"Мало того, что они платят очень серьезную цену за свои недальновидные решения, я имею в виду вот эти санкции оголтелые, но теперь еще они стоят с точки зрения вообще будущего развития своей промышленности и ее рентабельности и конкурентноспособности в очень-очень сложном положении", - пояснил он.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Место утечки на газопроводе Северный поток
12:54
Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках"
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".
Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы. -0-
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
 
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