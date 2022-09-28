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Сальдо попросил Путина принять Херсонскую область в состав России

Сальдо попросил Путина принять Херсонскую область в состав России - РИА Новости, 28.09.2022

Сальдо попросил Путина принять Херсонскую область в состав России

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в Telegram-канале обращение к Владимиру Путину с предложением принять регион в состав России. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:45

2022-09-28T12:45

2022-09-28T13:57

россия

херсонская область

владимир сальдо

референдумы на освобожденных территориях

референдум

украина

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в Telegram-канале обращение к Владимиру Путину с предложением принять регион в состав России.По его словам, такое решение обусловлено волеизъявлением местного населения. Сальдо уточнил, что речь идет о вхождении в состав России в качестве нового субъекта федерации.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР эту инициативу поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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