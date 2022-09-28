https://ria.ru/20220928/rybin-1819978990.html
Адвокат Медведчука объяснил, почему покинул Украину
Адвокат Медведчука объяснил, почему покинул Украину - РИА Новости, 28.09.2022
Адвокат Медведчука объяснил, почему покинул Украину
Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин заявил в интервью РИА Новости, что ему пришлось покинуть Украину из-за опасности уголовного... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:28
2022-09-28T09:28
2022-09-28T09:28
виктор медведчук
валентин рыбин
украина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин заявил в интервью РИА Новости, что ему пришлось покинуть Украину из-за опасности уголовного преследования и риска быть убитым ультранационалистами."Мне было просто опасно оставаться на территории Украины. И сейчас я понимаю, что я сделал абсолютно правильный выбор, потому что уже сейчас я бы находился в украинской тюрьме и представлял бы из себя жертву всего происходящего", - сказал Рыбин.Он добавил, что покинул Украину 10 марта - через несколько дней после начала специальной военной операции. Речь шла, по его словам, о возможности уголовного преследования - так и случилось, поскольку 28 марта на адвоката возбудили уголовное дело о госизмене."В дальнейшем (дело – ред.) было переквалифицировано, но, тем не менее, я сейчас нахожусь в статусе подозреваемого в Украине и в статусе объявленного в розыск", - уточнил адвокат.Рыбин считает это дело политическим и полагает, что остаться на Украине для него значило бы поставить свою жизнь под риск, поскольку закона там, по его словам, не существует."Я просто мог бы быть убит ультранационалистами – и на этом все", - заключил он.
https://ria.ru/20220923/medvedchuk-1818934055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, валентин рыбин, украина
Виктор Медведчук, Валентин Рыбин, Украина
Адвокат Медведчука объяснил, почему покинул Украину
Адвокат Медведчука Рыбин заявил, что покинул Украину, опасаясь уголовного преследования
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин заявил в интервью РИА Новости, что ему пришлось покинуть Украину из-за опасности уголовного преследования и риска быть убитым ультранационалистами.
"Мне было просто опасно оставаться на территории Украины. И сейчас я понимаю, что я сделал абсолютно правильный выбор, потому что уже сейчас я бы находился в украинской тюрьме и представлял бы из себя жертву всего происходящего", - сказал Рыбин.
Он добавил, что покинул Украину 10 марта - через несколько дней после начала специальной военной операции. Речь шла, по его словам, о возможности уголовного преследования - так и случилось, поскольку 28 марта на адвоката возбудили уголовное дело о госизмене.
"В дальнейшем (дело – ред.) было переквалифицировано, но, тем не менее, я сейчас нахожусь в статусе подозреваемого в Украине и в статусе объявленного в розыск", - уточнил адвокат.
Рыбин считает это дело политическим и полагает, что остаться на Украине для него значило бы поставить свою жизнь под риск, поскольку закона там, по его словам, не существует.
"Я просто мог бы быть убит ультранационалистами – и на этом все", - заключил он.