https://ria.ru/20220928/ryazan-1820141643.html

В Рязанской области домой вернулись 20 ошибочно призванных жителей

В Рязанской области домой вернулись 20 ошибочно призванных жителей - РИА Новости, 28.09.2022

В Рязанской области домой вернулись 20 ошибочно призванных жителей

Домой вернулись 20 жителей Рязанской области, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:26

2022-09-28T17:26

2022-09-28T17:26

рязанская область

частичная мобилизация в россии

общество

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РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Домой вернулись 20 жителей Рязанской области, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта.ОНФ запустил во всех регионах России центры содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации."За прошедшие два дня в региональный штаб Народного фронта поступило свыше 40 обращений от граждан, чьи родственники были ошибочно призваны на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации... Первые 20 человек, призванных ошибочно, уже возвращены домой", - говорится в сообщении на странице регионального штаба в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что все жалобы отрабатываются с региональным правительством, областным военным комиссариатом, руководством Рязанского военного гарнизона. Наибольшее количество обращений связано с заболеваниями граждан, призванных на службу, с отсутствием опыта военной службы, с возрастными категориями призывников.Уточняется также, что решением губернатора региона в учебном центре, где сейчас находятся мобилизованные, организовано проведение медосмотра. В случае необходимости выдаются направления на дополнительное углубленное обследование в гарнизонный военный госпиталь.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820135062.html

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820118401.html

рязанская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, частичная мобилизация в россии, общество