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В Рязанской области домой вернулись 20 ошибочно призванных жителей - РИА Новости, 28.09.2022
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В Рязанской области домой вернулись 20 ошибочно призванных жителей
В Рязанской области домой вернулись 20 ошибочно призванных жителей - РИА Новости, 28.09.2022
В Рязанской области домой вернулись 20 ошибочно призванных жителей
Домой вернулись 20 жителей Рязанской области, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:26
2022-09-28T17:26
рязанская область
частичная мобилизация в россии
общество
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РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Домой вернулись 20 жителей Рязанской области, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта.ОНФ запустил во всех регионах России центры содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации."За прошедшие два дня в региональный штаб Народного фронта поступило свыше 40 обращений от граждан, чьи родственники были ошибочно призваны на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации... Первые 20 человек, призванных ошибочно, уже возвращены домой", - говорится в сообщении на странице регионального штаба в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что все жалобы отрабатываются с региональным правительством, областным военным комиссариатом, руководством Рязанского военного гарнизона. Наибольшее количество обращений связано с заболеваниями граждан, призванных на службу, с отсутствием опыта военной службы, с возрастными категориями призывников.Уточняется также, что решением губернатора региона в учебном центре, где сейчас находятся мобилизованные, организовано проведение медосмотра. В случае необходимости выдаются направления на дополнительное углубленное обследование в гарнизонный военный госпиталь.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820135062.html
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рязанская область, частичная мобилизация в россии, общество
Рязанская область, Частичная мобилизация в России, Общество
17:26 28.09.2022
 
В Рязанской области домой вернулись 20 ошибочно призванных жителей

В Рязанской области вернулись 20 жителей, ошибочно призванных по частичной мобилизации

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Домой вернулись 20 жителей Рязанской области, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта.
ОНФ запустил во всех регионах России центры содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации.
"За прошедшие два дня в региональный штаб Народного фронта поступило свыше 40 обращений от граждан, чьи родственники были ошибочно призваны на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации... Первые 20 человек, призванных ошибочно, уже возвращены домой", - говорится в сообщении на странице регионального штаба в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что все жалобы отрабатываются с региональным правительством, областным военным комиссариатом, руководством Рязанского военного гарнизона. Наибольшее количество обращений связано с заболеваниями граждан, призванных на службу, с отсутствием опыта военной службы, с возрастными категориями призывников.
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Уточняется также, что решением губернатора региона в учебном центре, где сейчас находятся мобилизованные, организовано проведение медосмотра. В случае необходимости выдаются направления на дополнительное углубленное обследование в гарнизонный военный госпиталь.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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