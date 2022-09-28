https://ria.ru/20220928/restoran-1819971484.html

Число ресторанов и баров в России превысило доковидный уровень

Число ресторанов и баров в России превысило доковидный уровень - РИА Новости, 28.09.2022

Число ресторанов и баров в России превысило доковидный уровень

Количество ресторанов и баров в России выросло на 3,5% к допандемийному уровню – до 176 тысяч со 170 тысяч компаний, свидетельствует исследование сервиса... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:37

2022-09-28T08:37

2022-09-28T08:37

россия

москва

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799470764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62e030b4156a84c1d8510274557f9296.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Количество ресторанов и баров в России выросло на 3,5% к допандемийному уровню – до 176 тысяч со 170 тысяч компаний, свидетельствует исследование сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", результаты которого есть у РИА Новости."С начала 2021 года число организаций общепита увеличилось на 8,3%. Рост начался в апреле прошлого года и продолжается до сих пор. По данным на сентябрь 2022 года, на российском рынке зарегистрировано более 176 тысяч компаний. Сегодня наибольшую долю среди них занимают кафе и рестораны - это порядка 85% (около 149 тысяч организаций), оставшуюся часть — бары (9 тысяч) и столовые (17,5 тысяч)", - сообщили аналитики.В исследовании отмечается, что в начале пандемии коронавируса, в конце 2019 и начале 2020 года, численность организаций общепита в России в среднем составляла около 170 тысяч компаний."Общепит показывает тенденцию роста, но еще продолжает восстанавливаться после спада продаж в отрасли, на которые повлияли коронавирусные ограничения. По нашим данным за февраль-август 2022 года, число заказов в общепите уменьшилось незначительно, чуть больший рост показал средний чек. Это значит, услуги ресторанов, кафе, баров по-прежнему востребованы, и люди готовы за них платить, даже если это чуть дороже", - сказала эксперт "Контур.Маркета" Жанна Шебаршова.При этом аналитики отметили, что с начала 2021 года было ликвидировано около 60 тысяч компаний общепита. "Почти треть из них ушли в первые месяцы 2021 года. В 2022 году таких резких скачков ликвидации нет - в среднем ежемесячно закрываются порядка 2,5 тысячи организаций", - сказано в исследовании. Его авторы уточняют, что чаще всего заведения закрывались в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области.В то же время с начала 2021 года пропорционально росло число новых заведений, отметили аналитики. В этот период было зарегистрировано около 65 тысяч компаний, и появились они в тех же регионах, где было больше всего закрытий."Рост числа организаций общепита носит скорее восстановительный характер после ковида. Из-за ограничительных мер и локдауна большой части заведений пришлось ликвидироваться, но со временем отрасль преодолела трудности и стала наращивать свои ресурсы", - заключили эксперты.

https://ria.ru/20220916/vkusno-1817276745.html

https://ria.ru/20210827/menyu-1747471990.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, московская область (подмосковье), экономика