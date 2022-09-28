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Рогов пообещал референдум в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Рогов пообещал референдум в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 28.09.2022

Рогов пообещал референдум в подконтрольной Киеву части Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области после ее освобождения пройдет референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель движения... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:22

2022-09-28T19:22

2022-09-28T21:17

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запорожская область

референдум

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владимир рогов

украина

россия

запорожье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Запорожской области после ее освобождения пройдет референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире РБК.По его словам, сейчас освобождено порядка 73 процентов Запорожской области. В свою очередь, административный центр Запорожье и оставшиеся земли находятся под управлением Украины. Рогов подчеркнул, что живущие там люди тоже хотели принять участие в референдуме.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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Владимир Лаврентьев

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