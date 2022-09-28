Рейтинг@Mail.ru
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/referendum-1820104327.html
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы - РИА Новости, 28.09.2022
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы
Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:08
2022-09-28T16:41
политика
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
андрей клишас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819856708_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_2894bdf828e45fc3bbed9ed8bec22402.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас."Мы готовы пригласить глав территорий где прошли референдумы, на заседание комитета. Решение о приглашении на пленарное заседание Совфеда принимает Совет палаты", - сказал он.Ранее Клишас заявил РИА Новости, что Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября. Накануне планируется заседание конституционного комитета.
https://ria.ru/20220928/integratsiya-1820068777.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819856708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c843596cfbdece4f2e8c9aec283a59d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, андрей клишас
Политика, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Андрей Клишас
16:08 28.09.2022 (обновлено: 16:41 28.09.2022)
 
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы

Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы, на заседание 3 октября

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
"Мы готовы пригласить глав территорий где прошли референдумы, на заседание комитета. Решение о приглашении на пленарное заседание Совфеда принимает Совет палаты", - сказал он.
Ранее Клишас заявил РИА Новости, что Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября. Накануне планируется заседание конституционного комитета.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:37
Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор
 
ПолитикаСовет Федерации РФРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеАндрей Клишас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала