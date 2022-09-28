https://ria.ru/20220928/referendum-1820104327.html

Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы

Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы - РИА Новости, 28.09.2022

Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы

Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:08

2022-09-28T16:08

2022-09-28T16:41

политика

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

андрей клишас

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас."Мы готовы пригласить глав территорий где прошли референдумы, на заседание комитета. Решение о приглашении на пленарное заседание Совфеда принимает Совет палаты", - сказал он.Ранее Клишас заявил РИА Новости, что Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября. Накануне планируется заседание конституционного комитета.

https://ria.ru/20220928/integratsiya-1820068777.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, андрей клишас