https://ria.ru/20220928/referendum-1820104327.html
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы - РИА Новости, 28.09.2022
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы
Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:08
2022-09-28T16:08
2022-09-28T16:41
политика
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
андрей клишас
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас."Мы готовы пригласить глав территорий где прошли референдумы, на заседание комитета. Решение о приглашении на пленарное заседание Совфеда принимает Совет палаты", - сказал он.Ранее Клишас заявил РИА Новости, что Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября. Накануне планируется заседание конституционного комитета.
https://ria.ru/20220928/integratsiya-1820068777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, андрей клишас
Политика, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Андрей Клишас
16:08 28.09.2022 (обновлено: 16:41 28.09.2022)
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы, на заседание 3 октября