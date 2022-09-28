https://ria.ru/20220928/referendum-1820056526.html

Наблюдатели на референдуме в Донбассе заявили, что не боятся санкций

Наблюдатели на референдуме в Донбассе заявили, что не боятся санкций - РИА Новости, 28.09.2022

Наблюдатели на референдуме в Донбассе заявили, что не боятся санкций

Наблюдатели на референдуме в Донбассе из Франции, Нидерландов, Италии заявили в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", что не боятся... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:01

2022-09-28T14:01

2022-09-28T14:01

владимир путин

донбасс

россия

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евросоюз

франция

референдум в донбассе

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наблюдатели на референдуме в Донбассе из Франции, Нидерландов, Италии заявили в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", что не боятся возможных санкций."Мне всё равно", - сказал независимый политический аналитик из Франции Моро Ксавьер Бернард."Мне плевать. Я уже была в нескольких санкционных списках, когда попала в Россию, поэтому мне плевать. Какая нам разница? Это всё бессмыслица", - добавила независимый журналист Сонья ван ден Енде."Даже если против меня будут введены санкции, я буду абсолютно спокоен", - подчеркнул основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, дипломат из Италии Вито Гриттани."Мне уже задавали этот вопрос - боюсь ли я санкций, которые на меня действительно могут наложить... Я убеждён, что никакие угрозы не смогут изменить мои убеждения", - отметил полковник, экс-советник главнокомандующего Силами ООН, экс-советник по международным отношениям в МИД Франции Ален Корвез.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ, допускает санкции против наблюдателей из стран Евросоюза.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г. отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 г. Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г. референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. Жители Венеции и Ломбардии голосовали на референдумах за автономию, но никаких последствий это не имело.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819633390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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