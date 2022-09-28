https://ria.ru/20220928/ravvin-1820168536.html

Раввин Борода усмотрел демонизацию евреев в словах депутата-коммуниста

Раввин Борода усмотрел демонизацию евреев в словах депутата-коммуниста - РИА Новости, 28.09.2022

Раввин Борода усмотрел демонизацию евреев в словах депутата-коммуниста

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что использование депутатом Мосгордумы от КПРФ Екатериной Енгалычевой... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:50

2022-09-28T18:50

2022-09-28T18:50

религия

генри форд

telegram (приложение)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/37/1563823794_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_f1e1d8d21cfd4967a7b2bb90fe874c1e.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что использование депутатом Мосгордумы от КПРФ Екатериной Енгалычевой приписываемой Генри Форду антисемитской цитаты ведет к демонизации евреев и росту ненависти в обществе. Сама Енгалычева сказала, что всего лишь привела цитату выдающегося человека.Енгалычева 24 сентября разместила в своем Telegram-канале пост с антисемитской цитатой, якобы принадлежащей американскому промышленнику Генри Форду. Форд разделял антисемитские взгляды, его книга "Международное еврейство" включена в федеральный перечень экстремистских материалов."Подобные фразы вели и ведут только к одному – к демонизации евреев как народа и росту ненависти в обществе. С учетом нынешней напряженной обстановки это последнее, что надо России и людям ее населяющим", – заявил Борода. Его слова привели РИА Новости в пресс-службе ФЕОР.Раввин отметил, что процитированная фраза использует сразу несколько антисемитских клише. "Во-первых, это представление о чрезмерном влиянии евреев на мировую политику. Во-вторых, это клише о том, что евреи заинтересованы в развязывании войн между неевреями (ради прибыли, либо ослабления тех или иных стран)", – добавил он.КПРФ, по его мнению, не смогла дать подобающую оценку действиям Енгалычевой. "Более 100 лет партии левых взглядов, и в России и во всем мире, выступают (хотя бы на словах) против антисемитизма. Здесь мы, к сожалению, видим буквально гробовое молчание со стороны партии, называющей себя левой и почитающей Ленина, боровшегося с антисемитизмом", – заключил глава ФЕОР.Енгалычева в свою очередь заявила РИА Новости, что лишь процитировала великого человека."Я всего лишь процитировала великого, выдающегося человека, ту фразу, которую сегодня очень часто и очень многие пишут в комментариях в различных социальных сетях. Мне нравится эта фраза, поэтому я ее всего лишь процитировала и не более того... Ну пусть претензии предъявит к этому величайшему человеку, который считал так... Я эту фразу взяла в кавычки, я прописала абсолютно четко кому она принадлежит", - сказала Енгалычева.Глава фракции коммунистов в Мосгордуме и первый секретарь столичного горкома КПРФ Николай Зубрилин заявил РИА Новости, что осуждает и не принимает подобные высказывания. Он отметил, что если "кто-то высказывается, он делает это под свою ответственность"."Обязательно проведем разговор. И мы на фракции это рассмотрим, и по меньшей мере сделаем внушение, и разъяснительную работу проведем", - добавил Зубрилин.

https://ria.ru/20211006/graffiti-1753326479.html

https://ria.ru/20220707/ravvin-1800855629.html

https://ria.ru/20200610/1572741361.html

https://ria.ru/20220216/kapellany-1773184246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

генри форд, telegram (приложение), религия