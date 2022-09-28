https://ria.ru/20220928/ravvin-1820168536.html
Раввин Борода усмотрел демонизацию евреев в словах депутата-коммуниста
Раввин Борода усмотрел демонизацию евреев в словах депутата-коммуниста - РИА Новости, 28.09.2022
Раввин Борода усмотрел демонизацию евреев в словах депутата-коммуниста
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что использование депутатом Мосгордумы от КПРФ Екатериной Енгалычевой... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:50
2022-09-28T18:50
2022-09-28T18:50
религия
генри форд
telegram (приложение)
религия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что использование депутатом Мосгордумы от КПРФ Екатериной Енгалычевой приписываемой Генри Форду антисемитской цитаты ведет к демонизации евреев и росту ненависти в обществе. Сама Енгалычева сказала, что всего лишь привела цитату выдающегося человека.Енгалычева 24 сентября разместила в своем Telegram-канале пост с антисемитской цитатой, якобы принадлежащей американскому промышленнику Генри Форду. Форд разделял антисемитские взгляды, его книга "Международное еврейство" включена в федеральный перечень экстремистских материалов."Подобные фразы вели и ведут только к одному – к демонизации евреев как народа и росту ненависти в обществе. С учетом нынешней напряженной обстановки это последнее, что надо России и людям ее населяющим", – заявил Борода. Его слова привели РИА Новости в пресс-службе ФЕОР.Раввин отметил, что процитированная фраза использует сразу несколько антисемитских клише. "Во-первых, это представление о чрезмерном влиянии евреев на мировую политику. Во-вторых, это клише о том, что евреи заинтересованы в развязывании войн между неевреями (ради прибыли, либо ослабления тех или иных стран)", – добавил он.КПРФ, по его мнению, не смогла дать подобающую оценку действиям Енгалычевой. "Более 100 лет партии левых взглядов, и в России и во всем мире, выступают (хотя бы на словах) против антисемитизма. Здесь мы, к сожалению, видим буквально гробовое молчание со стороны партии, называющей себя левой и почитающей Ленина, боровшегося с антисемитизмом", – заключил глава ФЕОР.Енгалычева в свою очередь заявила РИА Новости, что лишь процитировала великого человека."Я всего лишь процитировала великого, выдающегося человека, ту фразу, которую сегодня очень часто и очень многие пишут в комментариях в различных социальных сетях. Мне нравится эта фраза, поэтому я ее всего лишь процитировала и не более того... Ну пусть претензии предъявит к этому величайшему человеку, который считал так... Я эту фразу взяла в кавычки, я прописала абсолютно четко кому она принадлежит", - сказала Енгалычева.Глава фракции коммунистов в Мосгордуме и первый секретарь столичного горкома КПРФ Николай Зубрилин заявил РИА Новости, что осуждает и не принимает подобные высказывания. Он отметил, что если "кто-то высказывается, он делает это под свою ответственность"."Обязательно проведем разговор. И мы на фракции это рассмотрим, и по меньшей мере сделаем внушение, и разъяснительную работу проведем", - добавил Зубрилин.
https://ria.ru/20211006/graffiti-1753326479.html
https://ria.ru/20220707/ravvin-1800855629.html
https://ria.ru/20200610/1572741361.html
https://ria.ru/20220216/kapellany-1773184246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генри форд, telegram (приложение), религия
Религия, Генри Форд, Telegram (приложение), Религия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что использование депутатом Мосгордумы от КПРФ Екатериной Енгалычевой приписываемой Генри Форду антисемитской цитаты ведет к демонизации евреев и росту ненависти в обществе. Сама Енгалычева сказала, что всего лишь привела цитату выдающегося человека.
Енгалычева 24 сентября разместила в своем Telegram
-канале пост с антисемитской цитатой, якобы принадлежащей американскому промышленнику Генри Форду. Форд разделял антисемитские взгляды, его книга "Международное еврейство" включена в федеральный перечень экстремистских материалов.
"Подобные фразы вели и ведут только к одному – к демонизации евреев как народа и росту ненависти в обществе. С учетом нынешней напряженной обстановки это последнее, что надо России и людям ее населяющим", – заявил Борода. Его слова привели РИА Новости в пресс-службе ФЕОР.
Раввин отметил, что процитированная фраза использует сразу несколько антисемитских клише. "Во-первых, это представление о чрезмерном влиянии евреев на мировую политику. Во-вторых, это клише о том, что евреи заинтересованы в развязывании войн между неевреями (ради прибыли, либо ослабления тех или иных стран)", – добавил он.
КПРФ, по его мнению, не смогла дать подобающую оценку действиям Енгалычевой. "Более 100 лет партии левых взглядов, и в России и во всем мире, выступают (хотя бы на словах) против антисемитизма. Здесь мы, к сожалению, видим буквально гробовое молчание со стороны партии, называющей себя левой и почитающей Ленина, боровшегося с антисемитизмом", – заключил глава ФЕОР.
Енгалычева в свою очередь заявила РИА Новости, что лишь процитировала великого человека.
"Я всего лишь процитировала великого, выдающегося человека, ту фразу, которую сегодня очень часто и очень многие пишут в комментариях в различных социальных сетях. Мне нравится эта фраза, поэтому я ее всего лишь процитировала и не более того... Ну пусть претензии предъявит к этому величайшему человеку, который считал так... Я эту фразу взяла в кавычки, я прописала абсолютно четко кому она принадлежит", - сказала Енгалычева.
Глава фракции коммунистов в Мосгордуме и первый секретарь столичного горкома КПРФ Николай Зубрилин заявил РИА Новости, что осуждает и не принимает подобные высказывания. Он отметил, что если "кто-то высказывается, он делает это под свою ответственность".
"Обязательно проведем разговор. И мы на фракции это рассмотрим, и по меньшей мере сделаем внушение, и разъяснительную работу проведем", - добавил Зубрилин.