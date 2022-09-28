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Глава АдГ призвал власти ФРГ расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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Глава АдГ призвал власти ФРГ расследовать ЧП на "Северных потоках"
Глава АдГ призвал власти ФРГ расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Глава АдГ призвал власти ФРГ расследовать ЧП на "Северных потоках"
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германия" Тино Крупалла призвал власти ФРГ расследовать предполагаемую диверсию против "Северного потока" и "Северного... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:57
2022-09-28T01:59
в мире
германия
северный поток — 2
северный поток
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германия" Тино Крупалла призвал власти ФРГ расследовать предполагаемую диверсию против "Северного потока" и "Северного потока 2" и как можно скорее устранить повреждения.Сопредседатель партии добавил, что "повреждения должны быть устранены как можно быстрее", чтобы Германия еще осенью успела получить по трубопроводам газ.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли официальным заявлением о теракте пост в соцсетях от экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
https://ria.ru/20220928/dzhabarov-1819952724.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/proisshestvie-1819764007.html
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60
в мире, германия, северный поток — 2, северный поток
В мире, Германия, Северный поток — 2, Северный поток
01:57 28.09.2022 (обновлено: 01:59 28.09.2022)
 
Глава АдГ призвал власти ФРГ расследовать ЧП на "Северных потоках"

Глава АдГ Крупалла призвал власти ФРГ расследовать диверсию против "Северного потока"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германия" Тино Крупалла призвал власти ФРГ расследовать предполагаемую диверсию против "Северного потока" и "Северного потока 2" и как можно скорее устранить повреждения.
"Предполагаемая диверсия против "Северного потока 1 и 2" должна быть расследована. Правительство Германии не должно терпеть нападения на ценные и жизненно важные объекты инфраструктуры", - написал Крупалла в Twitter.
Сопредседатель партии добавил, что "повреждения должны быть устранены как можно быстрее", чтобы Германия еще осенью успела получить по трубопроводам газ.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
01:39
Джабаров оценил возможную причастность США к ЧП на "Северных потоках"
Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".
Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли официальным заявлением о теракте пост в соцсетях от экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".
В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 13:24В мире
В Кремле связали ЧП на "Северном потоке" с угрозой безопасности Европы
 
В миреГерманияСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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