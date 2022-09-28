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В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022
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В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:27
2022-09-28T15:43
политика
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запланирован ли на ближайшие дни такой контакт.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Эрдоган также говорил о планах совместной с Россией работой по созданию альтернативных вариантов.Песков заявил, что в Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, сша
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, США
15:27 28.09.2022 (обновлено: 15:43 28.09.2022)
 
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков

Песков: в графике Путина на ближайшие дни нет телефонных переговоров с Эрдоганом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запланирован ли на ближайшие дни такой контакт.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Эрдоган также говорил о планах совместной с Россией работой по созданию альтернативных вариантов.
Песков заявил, что в Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями.
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ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияСША
 
 
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