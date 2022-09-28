https://ria.ru/20220928/putin-1820089359.html

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:27

2022-09-28T15:27

2022-09-28T15:43

политика

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

сша

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запланирован ли на ближайшие дни такой контакт.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Эрдоган также говорил о планах совместной с Россией работой по созданию альтернативных вариантов.Песков заявил, что в Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями.

https://ria.ru/20220928/banki-1820037323.html

россия

турция

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, сша