https://ria.ru/20220928/putin-1820089359.html
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:27
2022-09-28T15:27
2022-09-28T15:43
политика
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
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сша
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запланирован ли на ближайшие дни такой контакт.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Эрдоган также говорил о планах совместной с Россией работой по созданию альтернативных вариантов.Песков заявил, что в Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями.
https://ria.ru/20220928/banki-1820037323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, сша
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, США
15:27 28.09.2022 (обновлено: 15:43 28.09.2022)
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
Песков: в графике Путина на ближайшие дни нет телефонных переговоров с Эрдоганом