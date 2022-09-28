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Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 28.09.2022
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Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве
Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 28.09.2022
Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве
Президент РФ Владимир Путин назвал празднование годовщины победы советских войск в Сталинградской битве важным событием для всей России. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:55
2022-09-28T13:55
общество
владимир путин
андрей бочаров
волгоград
россия
волгоградская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал празднование годовщины победы советских войск в Сталинградской битве важным событием для всей России.Глава государства в среду провёл рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот доложил ему, в частности, о подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве и попросил поручить кабмину РФ включить в федеральную программу проведения мероприятий предложения, поступившие от ветеранов и фронтовиков. По словам Бочарова, предложения касаются защиты исторической правды, исторического наследия, развития Волгограда."Это большое, важное событие в жизни страны, а не только Волгограда. Обязательно поработаем над этим вместе", - сказал на это президент.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.
https://ria.ru/20220717/stalingradskayabitva-1803019057.html
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общество, владимир путин, андрей бочаров, волгоград, россия, волгоградская область
Общество, Владимир Путин, Андрей Бочаров, Волгоград, Россия, Волгоградская область
13:55 28.09.2022
 
Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве

Путин назвал празднование победы в Сталинградской битве важным событием для всей страны

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (справа) во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал празднование годовщины победы советских войск в Сталинградской битве важным событием для всей России.
Глава государства в среду провёл рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот доложил ему, в частности, о подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве и попросил поручить кабмину РФ включить в федеральную программу проведения мероприятий предложения, поступившие от ветеранов и фронтовиков. По словам Бочарова, предложения касаются защиты исторической правды, исторического наследия, развития Волгограда.
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 11:01
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвыДвести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.
"Это большое, важное событие в жизни страны, а не только Волгограда. Обязательно поработаем над этим вместе", - сказал на это президент.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.
Сталинград, февраль 1943 г. Советские танки в городе - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 00:35
РВИО напомнило, как союзники бросили СССР во время Сталинградской битвы
 
ОбществоВладимир ПутинАндрей БочаровВолгоградРоссияВолгоградская область
 
 
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