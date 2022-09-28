Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве
Путин назвал празднование победы в Сталинградской битве важным событием для всей страны
© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (справа) во время встречи
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал празднование годовщины победы советских войск в Сталинградской битве важным событием для всей России.
Глава государства в среду провёл рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот доложил ему, в частности, о подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве и попросил поручить кабмину РФ включить в федеральную программу проведения мероприятий предложения, поступившие от ветеранов и фронтовиков. По словам Бочарова, предложения касаются защиты исторической правды, исторического наследия, развития Волгограда.
"Это большое, важное событие в жизни страны, а не только Волгограда. Обязательно поработаем над этим вместе", - сказал на это президент.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.