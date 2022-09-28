https://ria.ru/20220928/putin-1820054175.html

Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве

Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 28.09.2022

Путин обсудил с Бочаровым празднование победы в Сталинградской битве

Президент РФ Владимир Путин назвал празднование годовщины победы советских войск в Сталинградской битве важным событием для всей России. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:55

2022-09-28T13:55

2022-09-28T13:55

общество

владимир путин

андрей бочаров

волгоград

россия

волгоградская область

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал празднование годовщины победы советских войск в Сталинградской битве важным событием для всей России.Глава государства в среду провёл рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот доложил ему, в частности, о подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве и попросил поручить кабмину РФ включить в федеральную программу проведения мероприятий предложения, поступившие от ветеранов и фронтовиков. По словам Бочарова, предложения касаются защиты исторической правды, исторического наследия, развития Волгограда."Это большое, важное событие в жизни страны, а не только Волгограда. Обязательно поработаем над этим вместе", - сказал на это президент.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.

https://ria.ru/20220717/stalingradskayabitva-1803019057.html

https://ria.ru/20220717/stalingrad-1802990982.html

волгоград

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, андрей бочаров, волгоград, россия, волгоградская область