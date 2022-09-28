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Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву - РИА Новости, 29.09.2022

Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

Руководство ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей прилетело в Москву "для принятия исторического решения", сообщил замглавы администрации... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-28T22:25

2022-09-28T22:25

2022-09-29T00:28

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херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Руководство ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей прилетело в Москву "для принятия исторического решения", сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Пост подкреплен фотографией с руководителями вышеуказанных областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а также главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным возле трапа самолета. Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника на снимке нет."Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это, конечно, уже история, но со счастливым концом. Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации", — написал Стремоусов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

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