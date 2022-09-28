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Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву - РИА Новости, 29.09.2022
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Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву - РИА Новости, 29.09.2022
Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
Руководство ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей прилетело в Москву "для принятия исторического решения", сообщил замглавы администрации... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-28T22:25
2022-09-29T00:28
в мире
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
москва
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Руководство ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей прилетело в Москву "для принятия исторического решения", сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Пост подкреплен фотографией с руководителями вышеуказанных областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а также главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным возле трапа самолета. Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника на снимке нет."Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это, конечно, уже история, но со счастливым концом. Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации", — написал Стремоусов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия, москва, кирилл стремоусов, запорожская область
В мире, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Россия, Москва, Кирилл Стремоусов, Запорожская область
22:25 28.09.2022 (обновлено: 00:28 29.09.2022)
 
Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

В Москву прилетело руководство ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Руководство ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей прилетело в Москву "для принятия исторического решения", сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Пост подкреплен фотографией с руководителями вышеуказанных областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а также главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным возле трапа самолета. Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника на снимке нет.
"Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это, конечно, уже история, но со счастливым концом. Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации", — написал Стремоусов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
 
В миреХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеРоссияМоскваКирилл СтремоусовЗапорожская область
 
 
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