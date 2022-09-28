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Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2022
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Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября
Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2022
Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября
Что означает эксперимент с цифровыми правами с 1 октября и можно ли водителям не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству "Прайм" юрист... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:17
2022-09-28T02:17
авто
россия
европейская юридическая служба
гибдд мвд рф
осаго
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Что означает эксперимент с цифровыми правами с 1 октября и можно ли водителям не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству "Прайм" юрист "Европейской Юридической Службы" Дмитрий Безделин.По словам эксперта, электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны на мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом он подчеркнул, что ГИБДД России разрешило автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента. До принятия поправок в Правила дорожного движения водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.Безделин добавил, что в данный момент разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО, тоже в виде QR-кода.
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авто, россия, европейская юридическая служба, гибдд мвд рф, осаго, общество
Авто, Россия, Европейская Юридическая Служба, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО, Общество
02:17 28.09.2022
 
Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября

Юрист Безделин: при наличии цифровых прав нужно иметь при себе пластиковое удостовеление

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкОкно выдачи водительских удостоверений
Окно выдачи водительских удостоверений - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Окно выдачи водительских удостоверений. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Что означает эксперимент с цифровыми правами с 1 октября и можно ли водителям не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству "Прайм" юрист "Европейской Юридической Службы" Дмитрий Безделин.
По словам эксперта, электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны на мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом он подчеркнул, что ГИБДД России разрешило автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента. До принятия поправок в Правила дорожного движения водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.
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Безделин добавил, что в данный момент разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО, тоже в виде QR-кода.
 
АвтоРоссияЕвропейская Юридическая СлужбаГИБДД МВД РФОСАГООбщество
 
 
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