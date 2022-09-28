https://ria.ru/20220928/prava-1819948454.html

Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября

Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2022

Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября

Что означает эксперимент с цифровыми правами с 1 октября и можно ли водителям не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству "Прайм" юрист... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:17

2022-09-28T02:17

2022-09-28T02:17

авто

россия

европейская юридическая служба

гибдд мвд рф

осаго

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491190_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a5d7771029b6a55c36595c4061b38c5.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Что означает эксперимент с цифровыми правами с 1 октября и можно ли водителям не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству "Прайм" юрист "Европейской Юридической Службы" Дмитрий Безделин.По словам эксперта, электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны на мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом он подчеркнул, что ГИБДД России разрешило автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента. До принятия поправок в Правила дорожного движения водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.Безделин добавил, что в данный момент разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО, тоже в виде QR-кода.

https://ria.ru/20220924/prava-1819095177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, европейская юридическая служба, гибдд мвд рф, осаго, общество