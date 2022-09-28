https://ria.ru/20220928/prava-1819948454.html
Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября
Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2022
Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября
Что означает эксперимент с цифровыми правами с 1 октября и можно ли водителям не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству "Прайм" юрист... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:17
2022-09-28T02:17
2022-09-28T02:17
авто
россия
европейская юридическая служба
гибдд мвд рф
осаго
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491190_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a5d7771029b6a55c36595c4061b38c5.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Что означает эксперимент с цифровыми правами с 1 октября и можно ли водителям не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству "Прайм" юрист "Европейской Юридической Службы" Дмитрий Безделин.По словам эксперта, электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны на мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом он подчеркнул, что ГИБДД России разрешило автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента. До принятия поправок в Правила дорожного движения водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.Безделин добавил, что в данный момент разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО, тоже в виде QR-кода.
https://ria.ru/20220924/prava-1819095177.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491190_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_68c72a13f64c60651b0232269ebd6d7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, европейская юридическая служба, гибдд мвд рф, осаго, общество
Авто, Россия, Европейская Юридическая Служба, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО, Общество
Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября
Юрист Безделин: при наличии цифровых прав нужно иметь при себе пластиковое удостовеление