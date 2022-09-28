https://ria.ru/20220928/potok-1820069142.html

Минэнерго Австрии считает, что Европа не получит газ по "Северному потоку"

Минэнерго Австрии считает, что Европа не получит газ по "Северному потоку" - РИА Новости, 28.09.2022

Минэнерго Австрии считает, что Европа не получит газ по "Северному потоку"

Европа не получит зимой газ по "Северному потоку" в результате совершенной диверсии, этот сценарий "очень вероятен", заявила журналистам в среду министр... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:39

2022-09-28T14:39

2022-09-28T15:25

в мире

анн линде (мид швеции)

урсула фон дер ляйен

радослав сикорский

европа

дания

швеция

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВЕНА, 28 сен - РИА Новости. Европа не получит зимой газ по "Северному потоку" в результате совершенной диверсии, этот сценарий "очень вероятен", заявила журналистам в среду министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер."Это, очевидно, диверсионный акт, который означает для нас прежде всего, что по "Северному потоку", очень вероятно, этой зимой, как и в прошлые недели, не будет поступать газ. Для нас - это для Европы", - заявила министр, добавив, что, кроме этого, речь идет об "экологической катастрофе".В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.В Кремле позже заявили, что ожидают от датчан и шведов информации по ЧП на "Северных потоках".

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

https://ria.ru/20220928/potok-1820049173.html

https://ria.ru/20220928/potok-1820035265.html

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дания

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Ольга Маркова

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