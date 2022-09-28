https://ria.ru/20220928/potok-1820056838.html

В МИД Финляндии считают, что за ЧП с "Северным потоком" стоит "госсубъект"

В МИД Финляндии считают, что за ЧП с "Северным потоком" стоит "госсубъект" - РИА Новости, 28.09.2022

В МИД Финляндии считают, что за ЧП с "Северным потоком" стоит "госсубъект"

Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что за ЧП с "Северным потоком" стоит "некий государственный субъект", добавив, что Финляндия РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:02

2022-09-28T14:02

2022-09-28T15:25

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что за ЧП с "Северным потоком" стоит "некий государственный субъект", добавив, что Финляндия исследует все передвижения судов в Балтийском море поблизости от трубопроводной инфраструктуры."Когда проводится операция такого масштаба, в ней должен быть замешан какой-то государственный субъект. Вот, что я могу сказать об этом сейчас… Можно подумать, что такое ЧП с трубопроводом может повлиять на выработку санкций, если будут найдены какие-либо следы виновника", - ответил Хаависто на вопрос журналистов крупнейшей газеты страны Helsingin sanomat.В Финляндии крайне озабочены случившимся. "Озабоченность велика. Я понимаю точку зрения Швеции и Дании, что это вопрос для всего ЕС, когда возможна диверсия на ключевой энергетической сети", - сказал министр.Хаависто заявил, что ему ничего не известно о поломках труб или подобных явлениях в территориальных или экономических водах Финляндии."Мы, конечно, сейчас будем исследовать все передвижения судов в Балтийском море и попытаемся выяснить, что за передвижения происходили вблизи трубопроводов", - отметил министр.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.

https://ria.ru/20220928/gazoprovod-1820035983.html

https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html

https://ria.ru/20220928/avarii-1820016324.html

https://ria.ru/20220928/potok-1820035265.html

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