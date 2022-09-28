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Песков призвал Запад думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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Песков призвал Запад думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках"
Песков призвал Запад думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Песков призвал Запад думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ЧП на "Северных потоках", подчеркнул, что надо... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:52
2022-09-28T15:25
в мире
дания
nord stream 2 ag
северный поток
северный поток — 2
россия
швеция
природный газ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ЧП на "Северных потоках", подчеркнул, что надо дождаться момента исследования прорывов.Песков отметил, что "вопросов очень много"."Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог по идее приблизиться к этим трубам", - сказал он журналистам.Песков отметил, что "это всем очень хорошо известно"."Особенно это известно военным специалистам", - добавил он.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
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в мире, дания, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, россия, швеция, природный газ, германия, дмитрий песков, авария на "северных потоках"
В мире, Дания, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Швеция, Природный газ, Германия, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках"
12:52 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
 
Песков призвал Запад думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках"

Песков призвал западных политиков думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ЧП на "Северных потоках", подчеркнул, что надо дождаться момента исследования прорывов.
"Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что "вопросов очень много".
"Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог по идее приблизиться к этим трубам", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что "это всем очень хорошо известно".
"Особенно это известно военным специалистам", - добавил он.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 12:46
В Кремле прокомментировали убытки от аварий на "Северных потоках"
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 12:22
Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках"
Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 09:22
Читатели Daily Mail назвали виновных в ЧП на "Северном потоке"
 
В миреДанияNord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2РоссияШвецияПриродный газГерманияДмитрий ПесковАвария на "Северных потоках"
 
 
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