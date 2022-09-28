Рейтинг@Mail.ru
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/polsha-1819964091.html
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса - РИА Новости, 28.09.2022
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса
Жители Польши, опасающиеся перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, надеясь сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:56
2022-09-28T06:56
в мире
польша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151563/92/1515639221_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2cd9a50d444d6d5babe7fedcede7d420.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Жители Польши, опасающиеся перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, надеясь сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в случае его отключения, пишет Business Insider Polska."В магазинах наблюдается 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения. Предполагается, что газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели", - говорится в материале.Издание приводит рассказ местной жительницы Эвелины, которая приобрела туристическую плиту и газовый баллон. Женщина, ежедневно использующая индукционную плиту для приготовления пищи, из-за появившейся информации о возможных перебоях в электроснабжении решила таким образом обезопасить свою семью."Мы поговорили с друзьями о возможных вариантах, и именно они предложили нам эту идею. Они сами уже восемь лет используют такую плиту, нам также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы он прослужил дольше", – рассказала Эвелина.По словам женщины, многие ее знакомые поступают аналогичным образом. "Растет обеспокоенность не только отсутствием электричества, но и высокими счетами. Газовая плита может помочь немного сохранить домашний бюджет", – сообщила она.Как отмечает BI, к примеру, интернет-магазин Allegro заявил, что спрос на такие плиты велик и постоянно растет – объемы продаж уже на 110% больше, чем за тот же период прошлого года.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220926/polsha-1819552470.html
https://ria.ru/20220921/britantsy-1818482622.html
польша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151563/92/1515639221_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c9200f39ad6927f8ef7bb0f5c194601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, европа
В мире, Польша, Европа
06:56 28.09.2022
 
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса

BI: в Польше на фоне энергокризиса наблюдается всплеск интереса к туристическим плитам

CC0 / StockSnap / Пламя газовой конфорки
Пламя газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
CC0 / StockSnap /
Пламя газовой конфорки . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Жители Польши, опасающиеся перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, надеясь сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в случае его отключения, пишет Business Insider Polska.
"В магазинах наблюдается 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения. Предполагается, что газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели", - говорится в материале.
Работники энергетического сектора Польши во время акции протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:35
"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков
Издание приводит рассказ местной жительницы Эвелины, которая приобрела туристическую плиту и газовый баллон. Женщина, ежедневно использующая индукционную плиту для приготовления пищи, из-за появившейся информации о возможных перебоях в электроснабжении решила таким образом обезопасить свою семью.
"Мы поговорили с друзьями о возможных вариантах, и именно они предложили нам эту идею. Они сами уже восемь лет используют такую плиту, нам также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы он прослужил дольше", – рассказала Эвелина.
По словам женщины, многие ее знакомые поступают аналогичным образом. "Растет обеспокоенность не только отсутствием электричества, но и высокими счетами. Газовая плита может помочь немного сохранить домашний бюджет", – сообщила она.
Как отмечает BI, к примеру, интернет-магазин Allegro заявил, что спрос на такие плиты велик и постоянно растет – объемы продаж уже на 110% больше, чем за тот же период прошлого года.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 17:20
Британцы пропускают приемы пищи, чтобы заплатить за электричество
 
В миреПольшаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала