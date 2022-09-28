https://ria.ru/20220928/polsha-1819964091.html
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса - РИА Новости, 28.09.2022
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса
Жители Польши, опасающиеся перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, надеясь сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:56
2022-09-28T06:56
2022-09-28T06:56
в мире
польша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151563/92/1515639221_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2cd9a50d444d6d5babe7fedcede7d420.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Жители Польши, опасающиеся перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, надеясь сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в случае его отключения, пишет Business Insider Polska."В магазинах наблюдается 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения. Предполагается, что газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели", - говорится в материале.Издание приводит рассказ местной жительницы Эвелины, которая приобрела туристическую плиту и газовый баллон. Женщина, ежедневно использующая индукционную плиту для приготовления пищи, из-за появившейся информации о возможных перебоях в электроснабжении решила таким образом обезопасить свою семью."Мы поговорили с друзьями о возможных вариантах, и именно они предложили нам эту идею. Они сами уже восемь лет используют такую плиту, нам также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы он прослужил дольше", – рассказала Эвелина.По словам женщины, многие ее знакомые поступают аналогичным образом. "Растет обеспокоенность не только отсутствием электричества, но и высокими счетами. Газовая плита может помочь немного сохранить домашний бюджет", – сообщила она.Как отмечает BI, к примеру, интернет-магазин Allegro заявил, что спрос на такие плиты велик и постоянно растет – объемы продаж уже на 110% больше, чем за тот же период прошлого года.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220926/polsha-1819552470.html
https://ria.ru/20220921/britantsy-1818482622.html
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151563/92/1515639221_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c9200f39ad6927f8ef7bb0f5c194601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, европа
Поляки нашли оригинальный способ спастись от энергокризиса
BI: в Польше на фоне энергокризиса наблюдается всплеск интереса к туристическим плитам
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Жители Польши, опасающиеся перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, надеясь сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в случае его отключения, пишет
Business Insider Polska.
"В магазинах наблюдается 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения. Предполагается, что газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели", - говорится в материале.
Издание приводит рассказ местной жительницы Эвелины, которая приобрела туристическую плиту и газовый баллон. Женщина, ежедневно использующая индукционную плиту для приготовления пищи, из-за появившейся информации о возможных перебоях в электроснабжении решила таким образом обезопасить свою семью.
"Мы поговорили с друзьями о возможных вариантах, и именно они предложили нам эту идею. Они сами уже восемь лет используют такую плиту, нам также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы он прослужил дольше", – рассказала Эвелина.
По словам женщины, многие ее знакомые поступают аналогичным образом. "Растет обеспокоенность не только отсутствием электричества, но и высокими счетами. Газовая плита может помочь немного сохранить домашний бюджет", – сообщила она.
Как отмечает BI, к примеру, интернет-магазин Allegro заявил, что спрос на такие плиты велик и постоянно растет – объемы продаж уже на 110% больше, чем за тот же период прошлого года.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>