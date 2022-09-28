Мобилизованных на Чукотке будут обучать оказанию первой помощи

"Будем обучать всех, кто готовится отправиться в зону боевых действий из Чукотского АО, оказанию первой помощи. В Чукотском АО есть врач, у которого есть реальный опыт медицинской работы в зоне боевых действий. ... Он добровольцем ездил на Донбасс ещё с 2014 года, чтобы помогать раненым. ... (Он - ред.) готов научить, как оказать помощь при ранениях, травмах, переломах и так далее в условиях боевых действий", - написал Копин в своем Telegram-канале.