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Мобилизованных на Чукотке будут обучать оказанию первой помощи - РИА Новости, 28.09.2022
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Мобилизованных на Чукотке будут обучать оказанию первой помощи
Мобилизованных на Чукотке будут обучать оказанию первой помощи - РИА Новости, 28.09.2022
Мобилизованных на Чукотке будут обучать оказанию первой помощи
Мобилизованных жителей Чукотки в Анадыре будут обучать навыкам оказания первой помощи, сообщил глава региона Роман Копин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:06
2022-09-28T07:06
роман копин
чукотка
частичная мобилизация в россии
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Мобилизованных жителей Чукотки в Анадыре будут обучать навыкам оказания первой помощи, сообщил глава региона Роман Копин.По его словам, первый курс пройдёт в Доме народного творчества Анадыря 29 сентября. К обучению присоединятся студенты-медики.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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роман копин, чукотка, частичная мобилизация в россии, общество
Роман Копин, Чукотка, Частичная мобилизация в России, Общество
07:06 28.09.2022
 
Мобилизованных на Чукотке будут обучать оказанию первой помощи

Мобилизованных жителей Чукотки в Анадыре будут обучать навыкам оказания первой помощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Мобилизованных жителей Чукотки в Анадыре будут обучать навыкам оказания первой помощи, сообщил глава региона Роман Копин.
"Будем обучать всех, кто готовится отправиться в зону боевых действий из Чукотского АО, оказанию первой помощи. В Чукотском АО есть врач, у которого есть реальный опыт медицинской работы в зоне боевых действий. ... Он добровольцем ездил на Донбасс ещё с 2014 года, чтобы помогать раненым. ... (Он - ред.) готов научить, как оказать помощь при ранениях, травмах, переломах и так далее в условиях боевых действий", - написал Копин в своем Telegram-канале.
По его словам, первый курс пройдёт в Доме народного творчества Анадыря 29 сентября. К обучению присоединятся студенты-медики.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Роман КопинЧукоткаЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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