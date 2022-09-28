https://ria.ru/20220928/obstrel-1820192447.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими боеприпасами

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими боеприпасами - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими боеприпасами

Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:43

2022-09-28T20:43

2022-09-28T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

донецк (днр)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818690965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_818b01044895332aa657ccd8dd56cc36.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 - н.п. Розовка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19.35 - н.п. Розовка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Пантелеймоновка находится примерно в 30 километрах от Донецка, на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины