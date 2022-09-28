Азербайджан сообщил о ранении военного из-за обстрела со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило о ранении военного из-за обстрела со стороны ВС Армении
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило в среду о ранении своего военнослужащего в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении.
Ранее в среду минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе с применением минометов.
"Несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня, подразделения ВС Армении примерно в 18:00 (17:00 мск) 28 сентября подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении Алагёлляр Кяльбаджарского района. В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Искендеров Ниджат. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, приняты адекватные ответные меры. Вся ответственность за произошедший инцидент ложится на военно-политическое руководство Армении, которое целенаправленно пытается обострить ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.