Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.
Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.
Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.
Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.
Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.
Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.
Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.
Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.
Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.
Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.
Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.
Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.
Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.