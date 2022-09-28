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ЕК готовит законодательную базу для ограничения цен на нефть из России - РИА Новости, 28.09.2022
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ЕК готовит законодательную базу для ограничения цен на нефть из России
ЕК готовит законодательную базу для ограничения цен на нефть из России - РИА Новости, 28.09.2022
ЕК готовит законодательную базу для ограничения цен на нефть из России
Еврокомиссия готовит законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщила в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:06
2022-09-28T18:06
нефть
урсула фон дер ляйен
россия
европа
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Еврокомиссия готовит законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщила в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Еврокомиссия в среду представила свои предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Что касается российской нефти, то мы уже договорились о запрете на закупку российской нефти, перевозимой морем. Но мы знаем, что ряд развивающихся стран по-прежнему нуждаются в российской нефти по низким ценам. "Большая семёрка" достигла принципиального соглашения по ограничению цен на нефть из России для третьих стран… Сегодня в этом пакете мы определяем законодательную базу для установления потолка цен на нефть", - сказала она.По ее словам, такое решение позволит не только сократить доходы России, но и приведет к стабилизации международного энергетического рынка.Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. В случае согласования санкций постпредами новый пакет официально утвердят на министерском уровне, после чего санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.Принятие санкций ЕС возможно только единогласным решением, любая из 27 стран ЕС может его заблокировать на этапе согласования.Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно". Ранее он сообщил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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нефть, урсула фон дер ляйен, россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Нефть, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
18:06 28.09.2022
 
ЕК готовит законодательную базу для ограничения цен на нефть из России

Еврокомиссия готовит законодательную основу для ограничения цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Еврокомиссия готовит законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщила в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия в среду представила свои предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:17
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть
"Что касается российской нефти, то мы уже договорились о запрете на закупку российской нефти, перевозимой морем. Но мы знаем, что ряд развивающихся стран по-прежнему нуждаются в российской нефти по низким ценам. "Большая семёрка" достигла принципиального соглашения по ограничению цен на нефть из России для третьих стран… Сегодня в этом пакете мы определяем законодательную базу для установления потолка цен на нефть", - сказала она.
По ее словам, такое решение позволит не только сократить доходы России, но и приведет к стабилизации международного энергетического рынка.
Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. В случае согласования санкций постпредами новый пакет официально утвердят на министерском уровне, после чего санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.
Морская платформа Орлан в Охотском море, задействованная в проекте Сахалин-1 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
06:54
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа
Принятие санкций ЕС возможно только единогласным решением, любая из 27 стран ЕС может его заблокировать на этапе согласования.
Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно". Ранее он сообщил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 20:18
Глава МИД Индии прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
 
НефтьУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииСанкцииВ мире
 
 
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