ЕК готовит законодательную базу для ограничения цен на нефть из России
Еврокомиссия готовит законодательную основу для ограничения цен на российскую нефть
Добыча нефти. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Еврокомиссия готовит законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщила в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия в среду представила свои предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Что касается российской нефти, то мы уже договорились о запрете на закупку российской нефти, перевозимой морем. Но мы знаем, что ряд развивающихся стран по-прежнему нуждаются в российской нефти по низким ценам. "Большая семёрка" достигла принципиального соглашения по ограничению цен на нефть из России для третьих стран… Сегодня в этом пакете мы определяем законодательную базу для установления потолка цен на нефть", - сказала она.
По ее словам, такое решение позволит не только сократить доходы России, но и приведет к стабилизации международного энергетического рынка.
Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. В случае согласования санкций постпредами новый пакет официально утвердят на министерском уровне, после чего санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.
Принятие санкций ЕС возможно только единогласным решением, любая из 27 стран ЕС может его заблокировать на этапе согласования.
Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно". Ранее он сообщил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.