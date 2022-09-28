https://ria.ru/20220928/nato-1820185832.html
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм - РИА Новости, 28.09.2022
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм
НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:06
2022-09-28T20:06
2022-09-28T20:11
россия
нато
сергей кириенко
украина
донбасс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Мы прекрасно понимаем, что на территории Донбасса и Украины... против нас воюют все страны НАТО, используя граждан Украины и территорию Украины как плацдарм для этой войны", - сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.
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россия, нато, сергей кириенко, украина, донбасс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, НАТО, Сергей Кириенко, Украина, Донбасс, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
20:06 28.09.2022 (обновлено: 20:11 28.09.2022)
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм
Кириенко заявил, что НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм