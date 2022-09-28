Рейтинг@Mail.ru
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/nato-1820185832.html
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм - РИА Новости, 28.09.2022
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм
НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:06
2022-09-28T20:11
россия
нато
сергей кириенко
украина
донбасс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Мы прекрасно понимаем, что на территории Донбасса и Украины... против нас воюют все страны НАТО, используя граждан Украины и территорию Украины как плацдарм для этой войны", - сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_73:0:2025:1464_1920x0_80_0_0_e7cb3d9dc4347e557a22ebdeeaafdfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, сергей кириенко, украина, донбасс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, НАТО, Сергей Кириенко, Украина, Донбасс, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
20:06 28.09.2022 (обновлено: 20:11 28.09.2022)
 
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм

Кириенко заявил, что НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО
Флаги государств-членов НАТО - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Мы прекрасно понимаем, что на территории Донбасса и Украины... против нас воюют все страны НАТО, используя граждан Украины и территорию Украины как плацдарм для этой войны", - сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
 
РоссияНАТОСергей КириенкоУкраинаДонбассГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала