https://ria.ru/20220928/nato-1820185832.html

Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм

Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм - РИА Новости, 28.09.2022

Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм

НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:06

2022-09-28T20:06

2022-09-28T20:11

россия

нато

сергей кириенко

украина

донбасс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Мы прекрасно понимаем, что на территории Донбасса и Украины... против нас воюют все страны НАТО, используя граждан Украины и территорию Украины как плацдарм для этой войны", - сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

россия

украина

донбасс

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россия, нато, сергей кириенко, украина, донбасс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"