https://ria.ru/20220928/muzyka-1820007026.html

В Венгрии пройдет фестиваль русской музыки

В Венгрии пройдет фестиваль русской музыки - РИА Новости, 28.09.2022

В Венгрии пройдет фестиваль русской музыки

Фестиваль русской музыки состоится в Венгрии в пятый раз, в этом году он будет посвящен 150-летию композитора Александра Скрябина. Политические обстоятельства... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:29

2022-09-28T11:29

2022-09-28T11:29

культура

сергей рахманинов

александр скрябин

петр чайковский

дебрецен

будапешт

венгрия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155436/81/1554368117_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_cba1931ef120983dac956c442f084d51.jpg

БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Фестиваль русской музыки состоится в Венгрии в пятый раз, в этом году он будет посвящен 150-летию композитора Александра Скрябина. Политические обстоятельства не повлияли на его проведение, потому что люди нуждаются в музыке и в трудные времена, рассказал РИА Новости художественный руководитель фестиваля пианист Марцелл Сабо."Мы всегда провозглашали, что искусство вечно, музыка вечна, что Чайковский, Моцарт, Бах, их музыка вечны, они существовали бы, даже если бы нас не было на свете. И мы всегда заявляем, что искусство необходимо даже в самые трудные времена. Поэтому я думаю, что сейчас самое время сделать эти громкие слова актуальными. Сейчас, когда мы находимся в кризисной, сложной ситуации, становится по-настоящему актуальным, что искусство вечно. Я считаю, что что бы ни происходило в мире, музыка Моцарта и Баха нужна, и так же всегда будет нужна музыка Чайковского, Рахманинова, Скрябина и великих русских мастеров", - сказал Сабо.Произведения Скрябина исполнят с 7 по 15 октября в Будапеште, Дебрецене и Тихане. Тиханьское аббатство традиционно считается в Венгрии местом, связанным с российской историей, поскольку там похоронен король Андраш I, чьей женой была дочь Ярослава Мудрого Анастасия, рассказал Сабо. В предыдущие годы фестиваль был посвящен творчеству Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и композиторов "Могучей кучки"."Насколько я знаю, другого фестиваля под таким названием, посвященного именно русской классической музыке на сто процентов, ни в Европе, ни в мире больше нет", - поделился собеседник агентства.По его словам, при организации фестиваля пришлось столкнуться с небольшими трудностями, в том числе финансовыми, поскольку "сейчас проблемы в мире есть практически везде", однако за последние годы организаторы привыкли к сложным условиям, например, в предыдущие два года проведение фестиваля осложняла пандемия COVID-19.Творчество Скрябина, по словам музыканта, не настолько популярно в Венгрии, как произведения Чайковского, однако организаторы изначально ставили себе цель познакомить публику с не самыми известными произведениями и авторами. "Я надеюсь, что со временем фестиваль будет пользоваться такого рода спросом, что зрители будут приходить не ради исполнителей или программы, а просто потому что будут знать, что здесь интересно", - поделился Сабо.Организаторы фестиваля ежегодно стараются приглашать гостей из России, так, симфонический концерт в Дебрецене дирижировать будет Антон Сабуров, главный дирижер и художественный руководитель Ростовского симфонического оркестра, рассказал Сабо. Кроме того, в Российском культурном центре при посольстве в Будапеште состоится выставка, посвященная жизни и творчеству Скрябина, материалы для которой предоставил его музей в Москве, а в Тихане состоится также музыкальная программа для русскоговорящих детей."Мы пытаемся организовывать фестиваль так, как если бы, так сказать, не было этого кризиса, который сейчас действительно затрагивает жизнь каждого... Каждый поступает согласно своей идеологии или предпочтениям. Мы постараемся продолжить то, что делали в прошлые годы... Мы гордимся этими фестивалями и надеемся, что в этом году тоже сможем провести его успешно", - сказал Сабо.Фестиваль в будущем году, по его словам, планируется посвятить 150-летию Сергея Рахманинова.

https://ria.ru/20220711/opera-1801793101.html

https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html

дебрецен

будапешт

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей рахманинов, александр скрябин, петр чайковский, дебрецен, будапешт, венгрия, культура