Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/moshenniki-1819958148.html
Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников
Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников - РИА Новости, 28.09.2022
Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников
Мошенники предлагают подлежащим частичной мобилизации гражданам списать кредиты и взять новые, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T03:18
2022-09-28T03:18
россия
общество
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_e80119f89170f561e6777fe745c097c0.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мошенники предлагают подлежащим частичной мобилизации гражданам списать кредиты и взять новые, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. На этом фоне для мобилизованных и контрактников в России предложили ввести кредитные каникулы. Согласно законопроекту, уже внесенному в Госдуму, участникам спецоперации предоставят льготный период, в течение которого можно будет приостановить платежи или уменьшить их размер. Еще предполагается, что в случае гибели военнослужащего или получения увечья его обязанности по кредитам будут прекращены.По мнению юриста, не стоит полагать, что в секторе выплаты долгов на фоне мероприятий по частичной мобилизации на первых порах всё пройдёт гладко, ведь любая нестандартная ситуация – это пересмотр нормативных правовых актов, а ещё питательная среда для всплеска мошенничеств."Уже сейчас клиенты рассказывают о том, что сталкиваются с телефонными мошенниками, предлагающими быстро "отмазать" от военкомата, решить финансовые вопросы "легально" или даже взять новые кредиты на "более выгодных условиях". Я рекомендую всем быть бдительными и свои финансовые вопросы решать с холодным рассудком. Помните, что никакие серьёзные вопросы с участием ваших персональных данных в солидных, проверенных организациях не могут быть улажены по телефону или смс без вашего личного присутствия", - отметила Зайцева.
https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_823:126:3384:2047_1920x0_80_0_0_f27d35eec63cd930cf5ec9a02a71c9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
03:18 28.09.2022
 
Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников

Юрист Зайцева: мошенники предлагают подлежащим частичной мобилизации списать кредиты

© Depositphotos / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Depositphotos / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мошенники предлагают подлежащим частичной мобилизации гражданам списать кредиты и взять новые, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. На этом фоне для мобилизованных и контрактников в России предложили ввести кредитные каникулы. Согласно законопроекту, уже внесенному в Госдуму, участникам спецоперации предоставят льготный период, в течение которого можно будет приостановить платежи или уменьшить их размер. Еще предполагается, что в случае гибели военнослужащего или получения увечья его обязанности по кредитам будут прекращены.
По мнению юриста, не стоит полагать, что в секторе выплаты долгов на фоне мероприятий по частичной мобилизации на первых порах всё пройдёт гладко, ведь любая нестандартная ситуация – это пересмотр нормативных правовых актов, а ещё питательная среда для всплеска мошенничеств.
"Уже сейчас клиенты рассказывают о том, что сталкиваются с телефонными мошенниками, предлагающими быстро "отмазать" от военкомата, решить финансовые вопросы "легально" или даже взять новые кредиты на "более выгодных условиях". Я рекомендую всем быть бдительными и свои финансовые вопросы решать с холодным рассудком. Помните, что никакие серьёзные вопросы с участием ваших персональных данных в солидных, проверенных организациях не могут быть улажены по телефону или смс без вашего личного присутствия", - отметила Зайцева.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 02:15
Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона
 
РоссияОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала