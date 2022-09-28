https://ria.ru/20220928/moshenniki-1819958148.html

Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников

Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников - РИА Новости, 28.09.2022

Юрист предупредила подлежащих частичной мобилизации о действиях мошенников

Мошенники предлагают подлежащим частичной мобилизации гражданам списать кредиты и взять новые, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T03:18

2022-09-28T03:18

2022-09-28T03:18

россия

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мошенники предлагают подлежащим частичной мобилизации гражданам списать кредиты и взять новые, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. На этом фоне для мобилизованных и контрактников в России предложили ввести кредитные каникулы. Согласно законопроекту, уже внесенному в Госдуму, участникам спецоперации предоставят льготный период, в течение которого можно будет приостановить платежи или уменьшить их размер. Еще предполагается, что в случае гибели военнослужащего или получения увечья его обязанности по кредитам будут прекращены.По мнению юриста, не стоит полагать, что в секторе выплаты долгов на фоне мероприятий по частичной мобилизации на первых порах всё пройдёт гладко, ведь любая нестандартная ситуация – это пересмотр нормативных правовых актов, а ещё питательная среда для всплеска мошенничеств."Уже сейчас клиенты рассказывают о том, что сталкиваются с телефонными мошенниками, предлагающими быстро "отмазать" от военкомата, решить финансовые вопросы "легально" или даже взять новые кредиты на "более выгодных условиях". Я рекомендую всем быть бдительными и свои финансовые вопросы решать с холодным рассудком. Помните, что никакие серьёзные вопросы с участием ваших персональных данных в солидных, проверенных организациях не могут быть улажены по телефону или смс без вашего личного присутствия", - отметила Зайцева.

https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html

россия

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Максим Горбачев

россия, общество, частичная мобилизация в россии