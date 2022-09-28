Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820145399.html
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг - РИА Новости, 28.09.2022
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг
Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:39
2022-09-28T18:20
общество
россия
частичная мобилизация в россии
совет федерации рф
николай журавлев
федеральная нотариальная палата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/27/1555102779_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce330d4ccd863428fa6c854f14c11fdc.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."В Совете Федерации приветствуют решение правления Федеральной нотариальной палаты о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий", - цитирует слова сенатора пресс-служба СФ.По его словам, речь идет о том, что в первую очередь может потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы: удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других."Федеральная нотариальная палата также выступила с инициативой организовать в регионах "дежурные нотариальные конторы", которые будут работать в том числе и в выходные дни. При этом мобилизованные получат возможность получить необходимые им услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", - отметил Журавлев.Сенатор отметил, что мобилизованные граждане должны оперативно и своевременно получать всю необходимую юридическую помощь. "Важно было не затягивать с принятием этого решения. Нотариусы поступили в интересах людей", - подчеркнул Журавлев.По его словам, парламентарии и далее будут держать на контроле тему оказания мобилизованным всех возможных форм поддержки.
https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819783447.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/27/1555102779_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41fb232285b075d9e0094f16ef1be371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, частичная мобилизация в россии, совет федерации рф, николай журавлев, федеральная нотариальная палата
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Совет Федерации РФ, Николай Журавлев, Федеральная нотариальная палата
17:39 28.09.2022 (обновлено: 18:20 28.09.2022)
 
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг

Сенатор Журавлев: мобилизованных освободят от оплаты социально значимых нотариальных услуг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкУказатель к нотариальной конторе
Указатель к нотариальной конторе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Указатель к нотариальной конторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"В Совете Федерации приветствуют решение правления Федеральной нотариальной палаты о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий", - цитирует слова сенатора пресс-служба СФ.
Счетчик - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 14:09Специальная военная операция на Украине
Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ
По его словам, речь идет о том, что в первую очередь может потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы: удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.
"Федеральная нотариальная палата также выступила с инициативой организовать в регионах "дежурные нотариальные конторы", которые будут работать в том числе и в выходные дни. При этом мобилизованные получат возможность получить необходимые им услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", - отметил Журавлев.
Сенатор отметил, что мобилизованные граждане должны оперативно и своевременно получать всю необходимую юридическую помощь. "Важно было не затягивать с принятием этого решения. Нотариусы поступили в интересах людей", - подчеркнул Журавлев.
По его словам, парламентарии и далее будут держать на контроле тему оказания мобилизованным всех возможных форм поддержки.
 
ОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииСовет Федерации РФНиколай ЖуравлевФедеральная нотариальная палата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала