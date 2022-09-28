https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820145399.html

Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг

Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг - РИА Новости, 28.09.2022

Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг

Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:39

2022-09-28T17:39

2022-09-28T18:20

общество

россия

частичная мобилизация в россии

совет федерации рф

николай журавлев

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."В Совете Федерации приветствуют решение правления Федеральной нотариальной палаты о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий", - цитирует слова сенатора пресс-служба СФ.По его словам, речь идет о том, что в первую очередь может потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы: удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других."Федеральная нотариальная палата также выступила с инициативой организовать в регионах "дежурные нотариальные конторы", которые будут работать в том числе и в выходные дни. При этом мобилизованные получат возможность получить необходимые им услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", - отметил Журавлев.Сенатор отметил, что мобилизованные граждане должны оперативно и своевременно получать всю необходимую юридическую помощь. "Важно было не затягивать с принятием этого решения. Нотариусы поступили в интересах людей", - подчеркнул Журавлев.По его словам, парламентарии и далее будут держать на контроле тему оказания мобилизованным всех возможных форм поддержки.

https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819783447.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, частичная мобилизация в россии, совет федерации рф, николай журавлев, федеральная нотариальная палата