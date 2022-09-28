https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820145399.html
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг - РИА Новости, 28.09.2022
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг
Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:39
2022-09-28T17:39
2022-09-28T18:20
общество
россия
частичная мобилизация в россии
совет федерации рф
николай журавлев
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."В Совете Федерации приветствуют решение правления Федеральной нотариальной палаты о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий", - цитирует слова сенатора пресс-служба СФ.По его словам, речь идет о том, что в первую очередь может потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы: удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других."Федеральная нотариальная палата также выступила с инициативой организовать в регионах "дежурные нотариальные конторы", которые будут работать в том числе и в выходные дни. При этом мобилизованные получат возможность получить необходимые им услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", - отметил Журавлев.Сенатор отметил, что мобилизованные граждане должны оперативно и своевременно получать всю необходимую юридическую помощь. "Важно было не затягивать с принятием этого решения. Нотариусы поступили в интересах людей", - подчеркнул Журавлев.По его словам, парламентарии и далее будут держать на контроле тему оказания мобилизованным всех возможных форм поддержки.
https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819783447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, частичная мобилизация в россии, совет федерации рф, николай журавлев, федеральная нотариальная палата
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Совет Федерации РФ, Николай Журавлев, Федеральная нотариальная палата
17:39 28.09.2022 (обновлено: 18:20 28.09.2022)
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг
Сенатор Журавлев: мобилизованных освободят от оплаты социально значимых нотариальных услуг
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"В Совете Федерации приветствуют решение правления Федеральной нотариальной палаты
о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий", - цитирует слова сенатора пресс-служба СФ.
По его словам, речь идет о том, что в первую очередь может потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы: удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.
"Федеральная нотариальная палата также выступила с инициативой организовать в регионах "дежурные нотариальные конторы", которые будут работать в том числе и в выходные дни. При этом мобилизованные получат возможность получить необходимые им услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", - отметил Журавлев
.
Сенатор отметил, что мобилизованные граждане должны оперативно и своевременно получать всю необходимую юридическую помощь. "Важно было не затягивать с принятием этого решения. Нотариусы поступили в интересах людей", - подчеркнул Журавлев.
По его словам, парламентарии и далее будут держать на контроле тему оказания мобилизованным всех возможных форм поддержки.