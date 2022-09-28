https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820135062.html
Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам
Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам - РИА Новости, 28.09.2022
Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам
Бронь от частичной мобилизации может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник, оформленные по договору ГПХ подлежат призыву,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:10
2022-09-28T17:10
2022-09-28T17:10
россия
украина
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_0:146:2955:1808_1920x0_80_0_0_c10c729f864dcfbe308a6af81b40b3f6.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бронь от частичной мобилизации может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник, оформленные по договору ГПХ подлежат призыву, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, будет ли освобожден от призыва сотрудник, оформленный не в штат, а по договору ГПХ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_754c65fdb7c5e81e8571f325a0620942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Россия, Украина, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам
"Объясняем.рф": сотрудники, оформленные по договору ГПХ, подлежат частичной мобилизации