https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820135062.html

Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам

Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам - РИА Новости, 28.09.2022

Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам

Бронь от частичной мобилизации может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник, оформленные по договору ГПХ подлежат призыву,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:10

2022-09-28T17:10

2022-09-28T17:10

россия

украина

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бронь от частичной мобилизации может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник, оформленные по договору ГПХ подлежат призыву, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, будет ли освобожден от призыва сотрудник, оформленный не в штат, а по договору ГПХ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии