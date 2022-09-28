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Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам - РИА Новости, 28.09.2022
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Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам
Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам - РИА Новости, 28.09.2022
Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам
Бронь от частичной мобилизации может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник, оформленные по договору ГПХ подлежат призыву,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:10
2022-09-28T17:10
россия
украина
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бронь от частичной мобилизации может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник, оформленные по договору ГПХ подлежат призыву, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, будет ли освобожден от призыва сотрудник, оформленный не в штат, а по договору ГПХ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, украина, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Россия, Украина, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
17:10 28.09.2022
 
Бронь от частичной мобилизации выдают только штатным сотрудникам

"Объясняем.рф": сотрудники, оформленные по договору ГПХ, подлежат частичной мобилизации

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бронь от частичной мобилизации может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник, оформленные по договору ГПХ подлежат призыву, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф".
"Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, будет ли освобожден от призыва сотрудник, оформленный не в штат, а по договору ГПХ.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
РоссияУкраинаСергей ШойгуЧастичная мобилизация в России
 
 
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