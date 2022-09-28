https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820101812.html
Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы
Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы - РИА Новости, 28.09.2022
Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы
Мобилизованные жители Липецкой области через два-три дня начнут получать дополнительные индивидуальные аптечные наборы и средства для первой медицинской помощи, РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:00
2022-09-28T16:00
2022-09-28T16:00
игорь артамонов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
липецкая область
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованные жители Липецкой области через два-три дня начнут получать дополнительные индивидуальные аптечные наборы и средства для первой медицинской помощи, сообщил губернатор области Игорь Артамонов."Жители Липецкой области, призванные по мобилизации, будут получать при отправке дополнительные индивидуальные аптечные наборы. Дал поручение укомплектовать ими всех наших мобилизованных. Набор дополнительных медикаментов и средств оказания первой помощи получат и те, кто уже находится в частях. Сегодня начинается формирование наборов. Выдавать и доставлять начнём через два-три дня", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820074400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, липецкая область, частичная мобилизация в россии
Игорь Артамонов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Липецкая область, Частичная мобилизация в России
Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы
Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные индивидуальные аптечные наборы