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Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы - РИА Новости, 28.09.2022
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Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы
Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы - РИА Новости, 28.09.2022
Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы
Мобилизованные жители Липецкой области через два-три дня начнут получать дополнительные индивидуальные аптечные наборы и средства для первой медицинской помощи, РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:00
2022-09-28T16:00
игорь артамонов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
липецкая область
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованные жители Липецкой области через два-три дня начнут получать дополнительные индивидуальные аптечные наборы и средства для первой медицинской помощи, сообщил губернатор области Игорь Артамонов."Жители Липецкой области, призванные по мобилизации, будут получать при отправке дополнительные индивидуальные аптечные наборы. Дал поручение укомплектовать ими всех наших мобилизованных. Набор дополнительных медикаментов и средств оказания первой помощи получат и те, кто уже находится в частях. Сегодня начинается формирование наборов. Выдавать и доставлять начнём через два-три дня", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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украина
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игорь артамонов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, липецкая область, частичная мобилизация в россии
Игорь Артамонов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Липецкая область, Частичная мобилизация в России
16:00 28.09.2022
 
Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные аптечные наборы

Мобилизованные в Липецкой области получат дополнительные индивидуальные аптечные наборы

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу
Мужчина, призванный на военную службу - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Мужчина, призванный на военную службу. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованные жители Липецкой области через два-три дня начнут получать дополнительные индивидуальные аптечные наборы и средства для первой медицинской помощи, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
"Жители Липецкой области, призванные по мобилизации, будут получать при отправке дополнительные индивидуальные аптечные наборы. Дал поручение укомплектовать ими всех наших мобилизованных. Набор дополнительных медикаментов и средств оказания первой помощи получат и те, кто уже находится в частях. Сегодня начинается формирование наборов. Выдавать и доставлять начнём через два-три дня", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:46
Плановая хирургическая операция может освободить от частичной мобилизации
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Игорь АртамоновВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияЛипецкая областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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