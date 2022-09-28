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Плановая хирургическая операция может освободить от частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
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Плановая хирургическая операция может освободить от частичной мобилизации
Плановая хирургическая операция может освободить от частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
Плановая хирургическая операция может освободить от частичной мобилизации
При предъявлении документов, подтверждающих плановое хирургическое лечение, комиссия может освободить от частичной мобилизации, сообщает запущенный... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:46
2022-09-28T14:46
в мире
сергей шойгу
украина
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. При предъявлении документов, подтверждающих плановое хирургическое лечение, комиссия может освободить от частичной мобилизации, сообщает запущенный правительством портал Объясняем.рф."Необходимо явиться в военкомат и предъявить комиссии по мобилизации документы, подтверждающие плановое хирургическое лечение. На основании в том числе и этих документов комиссия примет решение о целесообразности призыва по состоянию здоровья", - ответили на портале на вопрос, что делать, если получил повестку, но в ближайший месяц запланированы госпитализация и хирургическая операция.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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в мире, сергей шойгу, украина, владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия
В мире, Сергей Шойгу, Украина, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия
14:46 28.09.2022
 
Плановая хирургическая операция может освободить от частичной мобилизации

Запланированная хирургическая операция может освободить от частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. При предъявлении документов, подтверждающих плановое хирургическое лечение, комиссия может освободить от частичной мобилизации, сообщает запущенный правительством портал Объясняем.рф.
"Необходимо явиться в военкомат и предъявить комиссии по мобилизации документы, подтверждающие плановое хирургическое лечение. На основании в том числе и этих документов комиссия примет решение о целесообразности призыва по состоянию здоровья", - ответили на портале на вопрос, что делать, если получил повестку, но в ближайший месяц запланированы госпитализация и хирургическая операция.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
В миреСергей ШойгуУкраинаВладимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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