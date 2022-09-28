https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820072447.html

Ошибочно мобилизованные жители Карелии вернутся домой

Ошибочно мобилизованные жители Карелии вернутся домой - РИА Новости, 28.09.2022

Ошибочно мобилизованные жители Карелии вернутся домой

В Карелии в числе призванных в рамках частичной мобилизации в Карелии оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида, глава республики Артур Парфенчиков РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:42

2022-09-28T14:42

2022-09-28T14:42

артур парфенчиков

владимир путин

украина

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. В Карелии в числе призванных в рамках частичной мобилизации в Карелии оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида, глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что они вернутся домой, по этим случаям будет проведена проверка.Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что во вторник на призывном пункте общался с призванными в рамках частичной мобилизации."Еще раз убедился – настрой боевой, паники нет, прятаться не намерены. Задавали вопросы – про ипотеку, сохранение рабочих мест, помощь семье… Все записал, будем решать. В строю оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида – тоже будем индивидуально разбираться, проведем проверку, ребят отправим домой", - написал глава Карелии."Сейчас главное – спокойно по факту решать все вопросы, без хайпа, который творится в соцсетях. Парням нужна наша поддержка, а не истерика. Я знаю, что большинство моих земляков с достоинством выполнят свой воинский долг. Шуметь не будут. Те, кому не пришла повестка, продолжат честно трудиться на своих рабочих местах. Это тоже важно для страны", - добавил он.Парфенчиков попросил по всем вопросам, касающихся частичной мобилизации, обращаться к нему или в оперативную группу рассмотрения жалоб.Ранее сообщалось, что в Карелии создана оперативная группа, которая рассматривает жалобы граждан по вопросам частичной мобилизации. В состав оперативной группы вошли представители правительства республики, военкомата, гражданской и военной прокуратур, медиков, которая призвана разобраться в каждой жизненной ситуации.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819310932.html

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артур парфенчиков, владимир путин, украина, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия