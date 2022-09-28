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В Калининградской области мобилизованные приступили к боевой подготовке - РИА Новости, 28.09.2022
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В Калининградской области мобилизованные приступили к боевой подготовке
В Калининградской области мобилизованные приступили к боевой подготовке - РИА Новости, 28.09.2022
В Калининградской области мобилизованные приступили к боевой подготовке
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:54
2022-09-28T09:54
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
калининградская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне Балтийского флота в Калининградской области.В министерстве сообщили, что в Калининградской области призванные из запаса военнослужащие приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на полигоне Балтийского флота."В ходе мероприятий под руководством опытных военнослужащих Балтийского флота проводится комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии", - следует из сообщения.По информации Минобороны РФ, все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, граждане, призванные из запаса, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники."Ничего нового, просто вспомнить надо. Настрой у всех нормальный", - сказал на видео мобилизованный Александр."Это все пройденный этап, пока ничего нет тяжелого. Все, как и было в армии. Только неразношенная обувь – к этому надо привыкнуть, без этого никак. Это тяжба, а остальное – мелочь", - поделился впечатлениями мобилизованный Андрей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/proverka-1819875183.html
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, калининградская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Калининградская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
09:54 28.09.2022
 
В Калининградской области мобилизованные приступили к боевой подготовке

Минобороны опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне Балтийского флота в Калининградской области.
В министерстве сообщили, что в Калининградской области призванные из запаса военнослужащие приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на полигоне Балтийского флота.
"В ходе мероприятий под руководством опытных военнослужащих Балтийского флота проводится комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии", - следует из сообщения.
По информации Минобороны РФ, все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, граждане, призванные из запаса, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники.
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"Ничего нового, просто вспомнить надо. Настрой у всех нормальный", - сказал на видео мобилизованный Александр.
"Это все пройденный этап, пока ничего нет тяжелого. Все, как и было в армии. Только неразношенная обувь – к этому надо привыкнуть, без этого никак. Это тяжба, а остальное – мелочь", - поделился впечатлениями мобилизованный Андрей.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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