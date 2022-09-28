https://ria.ru/20220928/minoborony-1819984150.html

В Калининградской области мобилизованные приступили к боевой подготовке

В Калининградской области мобилизованные приступили к боевой подготовке - РИА Новости, 28.09.2022

В Калининградской области мобилизованные приступили к боевой подготовке

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:54

2022-09-28T09:54

2022-09-28T09:54

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

калининградская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне Балтийского флота в Калининградской области.В министерстве сообщили, что в Калининградской области призванные из запаса военнослужащие приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на полигоне Балтийского флота."В ходе мероприятий под руководством опытных военнослужащих Балтийского флота проводится комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии", - следует из сообщения.По информации Минобороны РФ, все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, граждане, призванные из запаса, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники."Ничего нового, просто вспомнить надо. Настрой у всех нормальный", - сказал на видео мобилизованный Александр."Это все пройденный этап, пока ничего нет тяжелого. Все, как и было в армии. Только неразношенная обувь – к этому надо привыкнуть, без этого никак. Это тяжба, а остальное – мелочь", - поделился впечатлениями мобилизованный Андрей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/proverka-1819875183.html

https://ria.ru/20220928/obuchenie-1819964980.html

калининградская область

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, сергей шойгу, калининградская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии