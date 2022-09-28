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В Казахстане создадут штабы для регулирования потока мигрантов - РИА Новости, 28.09.2022
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В Казахстане создадут штабы для регулирования потока мигрантов
В Казахстане создадут штабы для регулирования потока мигрантов - РИА Новости, 28.09.2022
В Казахстане создадут штабы для регулирования потока мигрантов
В Павлодарской области на севере Казахстана создадут штабы для регулирования потока мигрантов, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) региона. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:28
2022-09-28T08:28
касым-жомарт токаев
казахстан
павлодарская область
россия
мвд казахстана
в мире
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АСТАНА, 28 сен – РИА Новости. В Павлодарской области на севере Казахстана создадут штабы для регулирования потока мигрантов, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) региона.По ее данным, ситуация с увеличением числа приезжих из Российской Федерации была рассмотрена во вторник на заседании под руководством акима (губернатора) региона Абылкаира Скакова."Акимам городов и районов поручаю создать штабы для регулирования потока мигрантов", - приводит пресс-служба слова Скакова.Согласно информации начальника департамента пограничной службы комитета нацбезопаности республики Гани Бекмурзаева, с 21 по 26 сентября через пункты пересечения границ в Павлодарской области прошли порядка 35 тысяч человек. В их числе 13 тысяч граждан РФ, из которых пять тысяч выехали за пределы Казахстана.Аким поручил усилить контроль над миграционными процессами, организовать максимальное взаимодействие всех госорганов. "Важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости. Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян", - подчеркнул глава региона.Скаков отметил, что приезжим будет оказываться помощь в соответствии с законодательством республики. Ответственные органы будут проводить разъяснительную работу с владельцами гостиниц и мигрантами, откроют "горячие линии".Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России", Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В этот же день и.о. председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков пояснил, что порядка 98 тысяч граждан России въехали в республику с 21 сентября, когда в РФ объявили частичную мобилизацию, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян.Павлодарская область граничит с Омской, Новосибирской областями и Алтайским краем.
https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819705684.html
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касым-жомарт токаев, казахстан, павлодарская область, россия, мвд казахстана, в мире
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Павлодарская область, Россия, МВД Казахстана, В мире
08:28 28.09.2022
 
В Казахстане создадут штабы для регулирования потока мигрантов

В Павлодарской области Казахстана создадут штабы для регулирования потока мигрантов

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудница пограничной службы
Сотрудница пограничной службы - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница пограничной службы. Архивное фото
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АСТАНА, 28 сен – РИА Новости. В Павлодарской области на севере Казахстана создадут штабы для регулирования потока мигрантов, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) региона.
По ее данным, ситуация с увеличением числа приезжих из Российской Федерации была рассмотрена во вторник на заседании под руководством акима (губернатора) региона Абылкаира Скакова.
"Акимам городов и районов поручаю создать штабы для регулирования потока мигрантов", - приводит пресс-служба слова Скакова.
Согласно информации начальника департамента пограничной службы комитета нацбезопаности республики Гани Бекмурзаева, с 21 по 26 сентября через пункты пересечения границ в Павлодарской области прошли порядка 35 тысяч человек. В их числе 13 тысяч граждан РФ, из которых пять тысяч выехали за пределы Казахстана.
Аким поручил усилить контроль над миграционными процессами, организовать максимальное взаимодействие всех госорганов. "Важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости. Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян", - подчеркнул глава региона.
Сотрудница пограничной службы - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 10:05
В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян
Скаков отметил, что приезжим будет оказываться помощь в соответствии с законодательством республики. Ответственные органы будут проводить разъяснительную работу с владельцами гостиниц и мигрантами, откроют "горячие линии".
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России", Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В этот же день и.о. председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков пояснил, что порядка 98 тысяч граждан России въехали в республику с 21 сентября, когда в РФ объявили частичную мобилизацию, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян.
Павлодарская область граничит с Омской, Новосибирской областями и Алтайским краем.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанПавлодарская областьРоссияМВД КазахстанаВ мире
 
 
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